O fato é que Rojas, que vinha sendo usado pelo técnico António Oliveira e havia, sim, muita esperança de que ele pudesse melhorar o setor de criação do time, pegou suas coisas no vestiário, não se despediu de ninguém e foi embora. Não volta mais para o Parque São Jorge. Tenho a impressão de que o comando do clube, entenda dirigentes, não queria mais o jogador em suas fileiras. Como veio da gestão passada a contratação, a atual se achou no direito de não aceitar as dívidas e tratou de “rifar” o jogador paraguaio.

É claro que não é assim que a banda toca. Contrato é contrato e ele tem de ser respeitado. Se não for, há brechas para o rompimento e a obrigação de pagar as multas. É bom que os cartolas saibam que existe uma lei sobre a responsabilidade de quem comanda o futebol, portanto, aplicada aos presidentes, em caso de corrupção e coisas do tipo. Não honrar com as dívidas da instituição faz parte dela. O Corinthians terá de arcar com as consequências do não pagamento ao atleta num curto espaço de tempo. Náo está descartada a possibilidade de Rojas acionar a Fifa. Se isso acontecer, as contas do Corinthians poderão ser travadas e o clube vai ficar impedido de contratar.

A Federação Paulista de Futebol resolveu esse problema no Estadual, conforme o mesmo Corinthians se enquadrou e teve de correr para buscar uma solução quando demitiu Mano Menezes. Pelas regras do Paulistão, um time só pode contratar outro treinador quando pagar a rescisão de quem saiu em meio à competição. Se não tivesse pago Mano rapidinho, António Oliveira não poderia ter sido contratado. Isso é ótimo, porque coloca um freio na bagunça administrativa dos clubes e na falta de pagamentos aos profissionais.

Jogadores e técnicos não podem abrir mão disso. Os presidentes não podem deixar rolar e não pagar suas contas com os colaboradores. O futebol precisa honrar seus compromissos e suas marcas. Parece que virou comum não pagar e empurrar a dívida com a barriga.