Também já aconteceu com dirigentes da CBF. Em 2015, Marco Polo del Nero escapou daquela ação nos EUA contra membros da Fifa no caso que ficou conhecido como Fifagate. Del Nero fugiu pelos fundos do hotel onde a família Fifa fazia seu evento anual. Não se sabe como ele fugir e só voltou a dormir no Brasil. Não foi condenado. Desde então, nunca mais deixou o País. José Maria Marin, também da CBF e ex-governador de São Paulo, não teve a mesma sorte. Foi detido, julgado, condenado e preso nos Estados Unidos.

Daniel está preso. É dessa forma que ele espera sua sentença. Pode ser de seis anos, nove anos ou até 12 anos. Poucos acreditam na absolvição. A defesa propôs acordo de um ano e mais indenização à vítima. Foi recusado. Ele já passou 13 meses atrás das grades. Esse tempo será descontado da pena em caso de condenação. Sua mãe e seu irmão são as duas pessoas com quem ele pode contar. A mulher Joana Sanz se separou dele e depois voltou durante o processo. A mãe dos seus filhos chegou a delatar depoimentos controversos combinados com a defesa para tentar ajudar Daniel. Uma dessas “mentiras” era voltar a morar em Barcelona e colocar os filhos na escola para comprovar que Daniel tinha lugar para morar e que não fugiria. Agora, sabe-se que isso não era bem verdade. E que tudo era uma armação.

Os amigos de Daniel Alves do futebol desapareceram. Ele está mais magro. No julgamento, aparentava estar mais fraco e triste. Usava a barba por fazer. Em reportagens da Espanha, tempos atrás, presos do mesmo presídio em que Daniel Alves está desde 20 de janeiro de 2023 disseram que ele sofria perseguições e que não deixava a cela. Viveu dias de depressão.

A vida de Daniel se transformou em um ano. Em dezembro de 2022, ele estava defendendo o Brasil numa Copa do Mundo. Era homem de confiança de Tite. Um mês depois, estava preso. Teve seu contrato com o Pumas, do México, rompido e nunca mais deixou a prisão desde então.