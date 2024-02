O fato é que se for libertado, Daniel deve voltar para o Brasil, para a Bahia, seu reduto e onde mora sua mãe. Mas muita coisa deve mudar para ele. Daniel é um homem de cabeça baixa, não se sabe se arrependido ou deprimido. Disse que mentiu na investigação ao afirmar que não conhecia a moça que o acusava para não ser prejudicado no casamento. Sua ex-mulher rompeu com ele depois de tentar ajudá-lo. Ela tem a guarda dos filhos. O futebol acabou. Aos 40 anos, ele não jogará mais. Em seu depoimento, ele disse que o sexo foi consentido, contrariando a acusação. E não mudou mais essa versão. Ele acredita nisso. A Justiça, pelas provas e depoimentos, tomará a decisão. Se condenado, ele precisa aprender com os erros e mudar, como todo preso em ressocialização.

Não se sabe ao certo o tamanho da fortuna do jogador e quanto ele gasta com o processo. Ele pagou R$ 800 mil durante a ação. Esse dinheiro teria vindo da família de Neymar. Há, portanto, uma dívida a ser paga. O São Paulo tinha R$ 12 milhões ou mais de salários atrasados e direitos de imagem com o jogador. Esse montante estava sendo pago em prestações de R$ 400 mil. O Pumas o demitiu por justa causa, ou seja, sem direito a nada.

O portal especializado em riqueza de celebridades, Celebrity Net Worth, e o jornal espanhol Marca, divulgaram que Daniel Alves tem patrimônio avaliado em R$ 295 milhões, feito no futebol do Barcelona, do PSG, de outros clubes e da seleção. Também não se sabe como esse dinheiro está distribuído. Durante o processo, a notícia de que o jogador passava por dificuldade financeira foi veiculada na Espanha.