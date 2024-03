‘De fenômeno para fenômeno’: Alcaraz ganha camisa do Cruzeiro de presente de Ronaldo

O Cruzeiro publicou nas redes sociais um registro do momento da entrega. “Do fenômeno do futebol para o fenômeno do tênis”, afirmou o clube. “Que a camisa celeste traga sorte no torneio”, disse a equipe mineira.

Alcaraz ocupa atualmente a segunda colocação do ranking da ATP, atrás apenas de Novak Djokovic. O tenista estreia no Masters 1000 de Miami no próximo sábado (23), contra o compatriota Roberto Carballes Baena.