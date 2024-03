Abelhas invadem jogo de tênis em Indian Wells e partida é suspensa; veja vídeos

No vídeo divulgado no X, as abelhas aparecem chegando pela lateral e se aproximam de Alcaraz, que tenta espantá-las. O tenista espanhol sai correndo de quadra para se proteger. Ainda não há informações sobre o estado dele. Depois de perceber o incomodo do atleta, o árbrito Mohamed Lahyahi suspendeu o jogo.

As abelhas não perdoaram nem as câmeras da partida. Elas aparecem na imagem da Spidercam e subiram junto com ela. Os torcedores também entraram em pânico com a quantidade de abelhas se aproximando. A conta oficial do campeonato anunciou a suspensão da partida e divulgou cenas do ataque.