São Silvestre 2023: veja horário, percurso e onde assistir à prova

Acontece no domingo a 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, a principal prova de rua da América Latina. Realizada anualmente em São Paulo no dia 31 de dezembro, a meia maratona mais famosa do País reúne competidores famosos e anônimos. Em 2023, são esperados cerca de 35 mil corredores para o tradicional percurso de 15 quilômetros, que passa por alguns dos principais pontos turísticos da capital paulista.

A largada mais uma vez acontecerá na Avenida Paulista, um dos maiores cartões postais de São Paulo, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, no Centro. A chegada também será na Paulista, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, na altura do número 900. A prova conta, ainda, com categorias visando a inclusão de todos os participantes, como cadeirantes.

A Avenida Paulista será fechada parcialmente no dia 30 de dezembro e ficará totalmente fechada a partir das 2h (horário de Brasília) do dia 31, incluindo ruas transversais, entre a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e a Rua Augusta.

Corrida Internacional de São Silvestre chega à sua 98ª edição em 2023. Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO

HORÁRIO

A São Silvestre 2023 conta com três horários de largada. Veja abaixo.

7h25: largada categoria cadeirantes

7h40: largada elite feminina

8h05: largada elite masculina, Pelotão C, cadeirantes com guia e Pelotão Geral

ONDE ASSISTIR

A Corrida Internacional de São Silvestre terá transmissão da TV Gazeta e da TV Globo.

PERCURSO

A tradicional corrida de São Silvestre tem como cenário do percurso alguns dos pontos turísticos da capital paulista, como o Estádio do Pacaembu e a Praça da República. Os competidores também passaram pela Avenida São João, Avenida Ipiranga, Alameda Barão de Limeira e Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Veja abaixo as ruas e avenidas da São Silvestre.

Av. Dr. Arnaldo

Rua Major Natanael

Rua Desembargador Paulo Passaláqua

Av. Pacaembu

Rua Norma Pieruccini Giannotti

Av. Rudge

Viaduto Orlando Murgel

Av. Rio Branco

Av. Ipiranga

Av. Duque de Caxias

Rua Rego Freitas

Rua Marquês de Itu

Rua Bento Freitas

Largo do Arouche

Av. Vieira Carvalho

Praça da República

Av. Ipiranga

Av. São João

Largo do Paissandu

Rua Conselheiro Crispiniano

Praça Ramos de Azevedo

Rua Coronel Xavier de Toledo

Viaduto Nove de Julho

Rua Maria Paula

Av. Brigadeiro Luís Antônio

Av. Paulista

COMO SURGIU A CORRIDA DE SÃO SILVESTRE?

O idealizador da prova de São Silvestre foi o jornalista Cásper Libero. Em 1924, ele assistiu a uma competição noturna em Paris, na França, na qual os atletas percorriam o trajeto portando tochas de fogo e resolveu implementá-la no Brasil na virada do ano. A primeira corrida foi disputada à meia-noite do dia 31 de dezembro de 1924. Alfredo Gomes, apelidado de Rei do Fôlego, terminou na frente entre os 48 inscritos, com o tempo de 23min10s4/100. O percurso era de 8.800 metros. Na primeira edição, apenas moradores da cidade podiam participar. A prova foi aberta a todos os brasileiros alguns anos depois.

QUEM FOI SÃO SILVESTRE?

O nome da corrida é inspirado em Silvestre I, o 33º papa da história do Catolicismo. Nasceu em Roma, em 295, e foi papa entre 314 a 335. Iniciou sua vida como papa com a missão de organizar Igreja Católica depois do decreto do imperador Constantino, que colocou fim à perseguição aos cristãos. Responsável por instituir o domingo como dia santo, ele morreu em 31 de dezembro de 335, razão pela qual a data se tornou o Dia de São Silvestre — após sua morte, foi canonizado santo pela Igreja e passou a ser referido como São Silvestre. Por ser realizada no último dia de cada ano, a corrida foi batizada com seu nome.