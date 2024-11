Sicredi avança em campo e amplia presença em São Paulo

O Sicredi reafirma sua presença no futebol paulista ao renovar o patrocínio das principais competições organizadas pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Com o apoio ao Paulistão e a outros torneios de destaque no Estado, a instituição financeira cooperativa impulsiona sua estratégia de expansão em São Paulo, onde vem crescendo de forma acelerada. Além de garantir visibilidade nos estádios, o Sicredi usa o futebol como uma plataforma para fortalecer laços com a comunidade paulista, promovendo os valores do cooperativismo e consolidando-se como uma alternativa financeira sólida e acessível.

Com mais de 8,5 milhões de associados em todo o Brasil, a instituição financeira cooperativa se destaca pelo compromisso com o crescimento dos associados e o desenvolvimento das comunidades onde atua. Diferentemente dos bancos tradicionais, o Sicredi oferece aos associados a possibilidade de participar das decisões estratégicas por meio de voto nas assembleias e de receber uma parte dos resultados. Com mais de 2.800 agências espalhadas pelo País, a cooperativa disponibiliza uma ampla gama de soluções financeiras — de contas correntes e cartões de crédito a investimentos, seguros, previdência e consórcios — e vai além, valorizando o relacionamento próximo e humano com os associados, em que cada um é visto como parte essencial para o crescimento.

“Assim como no futebol, em que um time bem organizado e com espírito coletivo se destaca, o Sicredi também cresce de forma estratégica. O Paulistão Sicredi representa esses mesmos valores de união e coletividade, fundamentais no cooperativismo, e reflete nosso compromisso com o Estado de São Paulo, onde nossa expansão tem avançado em ritmo acelerado”, afirma o presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, uma das cooperativas Sicredi atuantes no Estado, Jaime Basso.

Com os naming rights do Paulistão 2025 e presença em diversas competições, incluindo o Paulistão Feminino, as séries A2 e A3, o Sicredi se consolida como parceiro do Futebol Paulista. “Pelo sétimo ano, o Sicredi é essencial para o sucesso do Paulistão e demais torneios, sendo mais do que um patrocinador — um verdadeiro incentivador do esporte”, destaca o vice-presidente de Comunicação e Marketing da FPF, Bernardo Itri.

A parceria estratégica do Sicredi com o futebol paulista vai além da presença em placas de campo e da visibilidade da marca durante as partidas. Com uma série de ações exclusivas, a instituição financeira proporcionará experiências memoráveis para seus associados, como ingressos e acesso a camarotes vip nos jogos, permitindo que torçam pelos seus clubes em todas as partidas do campeonato. Além disso, os convidados do Sicredi terão acesso a espaços reservados nos estádios, oferecidos pela Federação Paulista de Futebol e pelos clubes. Entre as iniciativas previstas, destacam-se a presença da marca em câmeras-robôs, no carrinho de campo e até no “cara ou coroa” das partidas, que será transformado em “crédito ou débito” em algumas ocasiões, estreitando ainda mais a conexão da instituição com seus associados.

“A renovação da parceria com a FPF reforça a estratégia sólida de expansão do Sicredi em São Paulo, onde iniciamos nossa trajetória em 2016 com a primeira agência na Avenida Paulista. Desde então, aumentamos de 100 para 400 agências até 2024, refletindo a crescente adesão dos paulistas ao nosso modelo cooperativo. Vemos no futebol, o esporte mais popular do País, uma oportunidade única para fortalecer nossa marca e destacar os diferenciais do cooperativismo. É um orgulho para nós seguir apoiando tanto as categorias de base quanto os torneios masculinos e femininos do futebol paulista, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento local e com o cooperativismo como alternativa financeira”, explica o gerente de Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.