Streamer tem carro de R$ 600 mil incendiado por seguidor; veja vídeo

A streamer Kylee Carter, conhecida na Twitch pelas lives jogo de eSports Fortnite, levou um grande susto ao descobrir que o seu Jaguar F-Type, avaliado em R$ 600 mil, foi incendiado. Justfoxii, apelido da gamer na plataforma, compartilhou nesta quarta-feira um vídeo das câmeras de segurança de sua casa flagrando o momento em que um homem invade a propriedade e atear fogo no automóvel.

Natural de Ohio, Kylee estava de férias e não estava em casa quando tudo aconteceu. Ela ficou sabendo do incidente pela mãe, que ligou às 2h da madrugada para contar o que havia acontecido. Segundo a gamer, o invasor era seguidor do seu canal, que conta com 593,2 mil inscritos.

“Ela estava chorando e eu sabia que algo muito ruim havia acontecido. Ela disse: ‘Alguém incendiou o seu carro. Sinto muito’”, contou a jovem de 25 anos para os seus seguidores.

Ainda de acordo com a streamer, o suspeito de atear fogo em seu carro foi preso. Ela conta que os investigadores lhe disseram que o homem viajou mais de mil quilômetros somente para cometer o crime. O homem pôde ser identificado justamente por causa das câmeras de segurança de sua casa.

“Meu carro pelo qual trabalhei tanto queimou e alguém tirar isso de mim é muito doloroso e eu nunca serei capaz de entender isso. Estamos todos traumatizados de maneiras que eu nunca seria capaz de descrever, mas estou feliz que todos estejam seguros e isso é o mais importante para mim”.