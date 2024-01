A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia vai a caminho de mais um grande momento na carreira e segue pela primeira vez para a terceira fase do Aberto da Austrália após vencer a jovem russa de 16 anos, Alina Korneeva, 179ª do ranking da WTA, na madrugada desta quarta-feira, 17, na Rod Laver Arena.

O primeiro confronto vitorioso contra a russa durou 1h e 20 minutos por 2 sets a 0 para Haddad, com parciais de 6/1 e 6/2. Essa é a quinta vez que a brasileira de 27 anos, número 10 do Grand Slam de Melbourne e atual número 12 do mundo, compete no Aberto da Austrália. Korneveeva enfrenta seu primeiro Grand Slam e foi campeã do torneio na última temporada pelo juvenil.

Com a programação atrasada devido à chuva, o torneio transferiu a partida da brasileira para a Rod Laver Arena, a principal quadra da competição, onde Bia começou liderando a primeira parcial com muito calma e sem dificuldade.

Haddad iniciou o primeiro set quebrando o serviço da adversária duas vezes seguidas, a primeira no quarto game abrindo 3-1 em rápidos 16 minutos. Firme no saque e com Karneeva tentando acompanhar, Bia chegou aos 5 a 1 com apenas 28 minutos. A russa cometeu 17 erros não forçados contra seis de Bia, que fechou o set nos 6 a 1 com tranquilidade.

O segundo set veio logo com um saque da jovem russa quebrado por Bia, abrindo em 2 a 0. O sexto game que exigiu mais da brasileira, Haddad precisou salvar três break points. Mesmo com o desafio, ela se manteve a frente com 4 a 2. Com dupla falta de Alina, Bia garantiu mais uma quebra e fechou a partida com um saque em 6 a 2.

Beatriz Haddad Maia em ação durante sua partida da 2ª rodada contra Alina Korneeva da Rússia no dia 4 do Aberto da Austrália de 2024 no Melbourne Park em Melbourne, Austrália, 17 de janeiro de 2024. Foto: JAMES ROSS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT / EFE

Na terceira rodada, que ocorre nesta quinta-feira, 18, Bia enfrenta Maria Timofeeva, de 20 anos, número 170 do mundo. A russa eliminou nesta quarta-feira a ex-número um do mundo Caroline Wozniacki por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1.