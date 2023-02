Marcelo Melo garante vaga na final de duplas do Rio Open e busca o 37º título da carreira

O brasileiro Marcelo Melo e o colombiano Juan Sebastian Cabal precisaram de 1h22 para vencer os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Com o resultado, a dupla garantiu presença na final do Rio Open e terá como adversários os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

Melo, mineiro de 39 anos, vai tentar o 37º título na carreira, o primeiro no ATP 500 carioca. Ex-número 1 no ranking de duplas, o brasileiro ocupa a 41ª colocação.

O duelo contra a dupla francesa foi bastante equilibrado. No primeiro set, ocorreu uma quebra de saque de cada lado, mas Melo e Cabal conseguiram nova quebra de serviço no nono game, garantindo a vitória na primeira série.

Divulgação Rio Open Foto: Divulgação Rio Open

Melo e Cabal deram a impressão de que o segundo set seria mais tranquilo, quando conseguiram 3/1, mas Doumbia e Reboul foram em busca da igualdade. Com um jogo mais consistente, o brasileiro e o colombiano obtiveram nova quebra e fecharam o jogo com mais um 6/4

RIVAL DE ALCARAZ

Nicolas Jarry vai ser o adversário do espanhol Carlos Alcaraz em uma das semifinal do Rio Open, neste sábado. O chileno derrotou, nesta sexta-feira, o argentino Sebastian baez, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3). A outra vaga na final será disputada no duelo entre o espanhol Bernabe Zapata Miralles e o britânico Cameron Norrie.