Tênis brasileiro conquista o título inédito da Copa Davis Júnior

Três tenistas brasileiros conquistaram um título inédito para o País, neste domingo: a Copa Davis júnior (até 16 anos). João Fonseca (44º do ranking da categoria), Pedro Rodrigues (245º) e Gustavo Almeida (248º) bateram na final os Estados Unidos por 2 a 0, em Antalya, na Turquia.

No primeiro jogo, Almeida derrotou Meecah Bigun (111º) por 7/6 e 6/0. No segundo, Fonseca fez 6/4 e 6/1 em Kaylan Bigun (87º) e fechou o confronto sem a necessidade do duelo de duplas.

Antes dos norte-americanos, os brasileiros, comandados por Rodrigo Ferreiro, haviam derrotado Marrocos, Paraguai e França ainda na primeira fase. Depois passou por Austrália e Itália antes dos Estados Unidos.

Pedro Rodrigues em ação pelo Brasil na Copa Davis Júnior

É apenas a segunda vez que uma seleção sul-americana conquista a Copa Davis júnior. Antes do Brasil, Chile havia vencido todas as categorias em 2001.

“Todos nós nos entregamos durante as finais e foi um verdadeiro esforço de equipe. Lutamos até o fim e estamos muito felizes. Fazer história para nosso país é algo que ficará na memória por muito tempo”, celebrou o atleta João Fonseca depois da conquista.

“Saber que o processo de desenvolvimento como jogador está funcionando, e o título é uma grande parte disso, significa muito. Com esse time, torna a conquista ainda mais especial”, completou.

Um dos treinadores de João é André Sá, que chegou a ser o número 55 do tênis mundial. O ex-tenista chegou a disputar a Copa Davis, e o jovem conta que recebeu conselhos do técnico: “Ele disse que foi a melhor semana do ano e que se divertiu muito torcendo pelos amigos. Eu posso ver o que ele quis dizer agora”.

O torneio é disputado desde 1995. O Brasil tinha como melhor resultado um terceiro lugar, em 2006, com André Stábile, Fabrício Neis e Henrique Cunha. Naquela edição, o trio brasileiro ficou atrás de Holanda e da Rússia.

A vitória do Brasil impediu que os Estados Unidos conquistasse a dobradinha no masculino e no feminino – na Billie Jean King Cup Juniors, em que bateu as atletas da República Tcheca.

