A direção do Torneio de Wimbledon elevou em 11,2% o valor a ser pago como premiação aos tenistas na edição deste ano, em comparação a 2022. No total, o evento vai desembolsar 52,3 milhões de euros, o equivalente a R$ 273 milhões, em premiações aos tenistas, desde a fase de qualifying até os campeões.

Os campeões de simples, que faturam os troféus mais prestigiados do torneio, vão ganhar cada um 2,35 milhões de libras (R$ 14,3 milhões). Como se tornou regra nos Grand Slams, tenistas masculinos e femininos terão a mesma premiação em todas as fases da competição, que começa no dia 3 de julho.

A direção do torneio inglês destacou, ao anunciar as cifras nesta quarta-feira, que o aumento das premiações alcança 17,1% em comparação à edição de 2019, a última no All England Club antes da pandemia de covid-19.

Djokovic defende o título na edição de Wimbledon neste ano. Foto: Toby Melville/Reuters

A elevação é, na verdade, uma recuperação nos valores, uma vez que o torneio precisou reduzir sua premiação em 2021, por conta dos efeitos da pandemia. Wimbledon foi o único grande torneio de 2020 a ser cancelado, também devido à covid-19. Em 2021, o prêmio para o campeão de simples havia caído para 1,7 milhão de libras (cerca de R$ 10,3 milhões, pelo câmbio atual). No ano passado, foi de 2 milhões de libras (R$ 12,2 milhões).

Para a edição deste ano, o maior aumento aconteceu nas fases mais avançadas das chaves de simples. A cifra a ser embolsada pelos campeões cresceu 17,5%. Para os vice-campeões, 11,9%. Os semifinalistas viram o prêmio ser elevado em 12,1%. Na outra ponta, a organização de Wimbledon aumentou os valores pagos para tenistas que estejam competindo na primeira rodada. O crescimento foi de 10%. Um atleta eliminado na rodada de abertura da chave principal de simples vai levar 55 mil libras (R$ 336 mil).

Premiação nos outros Grand Slams

Wimbledon é o terceiro Grand Slam da temporada do tênis. Em comparação, Roland Garros e o Aberto da Austrália, os dois primeiros torneios deste ano, pagaram cerca de 49,6 milhões de euros e 48 milhões de euros (R$ 266 milhões e R$ 252 milhões), respectivamente. Nos valores, Wimbledon tem maior valor reservado às premiações.

Cada campeão de simples do Roland Garros recebeu 2,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,33 milhões), enquanto o Aberto da Austrália premiou em 1,87 milhão de euros (cerca de R$ 9,8 milhões). Novamente, os valores de Wimbledon são superiores aos demais torneios. O Aberto dos Estados Unidos ainda não revelou os valores para o torneio deste ano, que acontece em agosto.