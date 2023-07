Ucraniana se recusa a cumprimentar adversária russa e é desclassificada do Mundial de esgrima

Uma cena marcou o Campeonato Mundial de esgrima, realizado na Itália, nesta quinta-feira, 27. O combate entre a ucraniana Olga Kharlan e a russa Anna Smirnova terminou com as duas eliminadas. Após a vitória por 15 a 7 de Kharlan, a esgrimista da Ucrânia se recusou a cumprimentar a adversária e foi desclassificada da competição. Smirnova não deixou o local de competição depois de ser derrotada, em protesto, e não teve sua eliminção revertida.

O confronto entre as duas atletas nesta quinta-feira foi cercado de expectativa. Por causa da guerra entre Ucrânia e Rússia, Olga Kharlan teve que receber uma autorização governamental para ir para o combate, já que em torneios deste tipo atletas ucranianos não podem enfrentar russos. Na disputa, Kharlan, que é quatro vezes campeã mundial e dona de um ouro e dois bronzes olímpicos, dominou e ficou com o triunfo.

Após o fim do duelo, a atleta da Ucrânia se recusou a encostar em Anna Smirnova e causou um mal estar. Por regulamento, a atleta que não cumprimentar a adversária após o fim de um confronto é advertida com um cartão preto, que significa a eliminação da competição em questão e uma suspensão de dois meses.

Mundial de esgrima teve uma cena inusitada em confronto entre ucraniana e russa Foto: Tibor Illye/MTI via AP

Apesar do regulamento obrigar a eliminação de Kharlan, a comisão do Mundial de esgrima demorou para oficializar a desclassificação. Durante o tempo em que a arbitragem e a direção da competição definia o que fazer, Anna Smirnova permaneceu na área de competição sentada em uma cadeira.

Depois de cerca de 50 minutos de análisa do caso, organização do Mundial de esgrima oficializou a eliminação da representante ucraniana por não ter cumprimentado a adversária. Apesar de ter ficado todo o tempo esperando a definição da punição, Anna Smirnova não ficou com a vaga e também deu adeus para a competição.

Continua após a publicidade

Após o anúncio da desclassificação, o Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Federação Ucraniana de esgrima enviaram comunicado para a Federação Internacional de Esgrima pedindo que o caso fosse reconsiderado e a atitude fosse entendida de uma outra forma, mas a eliminação não foi revogada.