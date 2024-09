UFC 306: onde assistir, horário e card completo do evento na Esfera de Las Vegas

O UFC 306 acontece neste sábado, 14, em Las Vegas. O evento, também chamado de Noche UFC, comemora a independência do México, mas acontece na Esfera de Nevada – e é a principal estrela desta noite. No card principal, no entanto, Sean O’Malley e Merab Dvalishvili duelam pelo cinturão do peso-galo. O UFC 306 começa a partir das 20h30 (de Brasília) com o card preliminar e tem transmissão do UFC Fight Pass.

Além deles, todos os demais combates contam com um representante mexicano – ou americano-mexicano – no octógono. O Brasil também está representado neste fim de semana, com Diego Lopes encarando Brian Ortega, Norma Dumont contra Irene Aldana, e Ketlen Souza duela com Yasmin Jauregui.

Esfera de Las Vegas recebe o UFC 306 neste sábado. Foto: Christian Petersen/AFP

PUBLICIDADE Na luta principal da noite, O’Malley coloca seu cinturão à prova pela segunda vez neste ano. Em março, no UFC 299, ele já havia rivalizado com o equatoriano Marlon Vera e saiu vitorioso no confronto. Dvalishvili, da Geórgia, é o primeiro no ranking do peso-galo – logo atrás do irlandês-americano – e vem de vitória no MMA diante de Henry Cejudo. No co-evento principal, a mexicana Alexa Grasso defende o cinturão do peso-mosca contra Valentina Shevchenko, do Quirguistão. Será o primeiro compromisso de ambas neste ano e o reencontro setembro de 2023, quando o combate entre elas terminou empatado por decisão dos juízes após cinco rounds.

Dana White, chefão do UFC, teve o sonho ambicioso de colocar o evento de MMA na Esfera de Las Vegas após um show do U2 no espaço. Agora, a promessa é de que o UFC 306 bata o recorde de arrecadação da organização, com uma previsão de US$ 21 milhões (R$ 118,65 milhões, na cotação atual).

“Eu estava assistindo ao show do U2 quando percebi que a maior estrela do espetáculo era a Esfera, não o U2. Liguei na hora para a minha equipe e disse que faríamos um evento lá. Muita gente disse que era impossível e gosto de provar o contrário”, contou Dana. É o primeiro evento esportivo que acontece na Esfera e o único do UFC, se depender do chefão.

O espaço reservado para o UFC neste sábado tem capacidade para mais de 18 mil pessoas. Os ingressos mais caros poderiam chegar superar a casa do R$ 7 mil. É um salto em relação aos valores que a organização costuma cobrar em eventos deste tipo.

“Em Las Vegas, o preço adicional cobrado pelas entradas não visa somente o público regular dos eventos, que aprecia as lutas, e talvez nem tenha sido definido com base nesse, mas sim, no que turistas e ávidos por novidades pagam por exclusividade e a posterior divulgação dela”, comenta Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, agência que cuida das carreiras de Endrick e Vinícius Júnior, entre outros atletas.

Quando e onde acontece o UFC 306?

O UFC 306 acontece na Esfera de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, neste sábado, 14, a partir das 20h30 (de Brasília), com o card preliminar. O card principal está previsto para ter início às 23h.

Card preliminar do UFC 306 (a partir das 20h30)

Irene Aldana x Norma Dumont ; Peso Galo Feminino

; Peso Galo Feminino Ignacio Bahamondes x Manuel Torres; Peso Leve

Yazmin Jauregui x Ketlen Souza ; Peso Palha Feminino

; Peso Palha Feminino Édgar Cháirez x Joshua Van; Peso Mosca

Raul Rosas Jr. x Aori Qileng; Peso Galo

Card principal do UFC 306 (a partir das 23h)