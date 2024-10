No primeiro round, Aldo foi neutralizado pelo rival, que segurou o brasileiro na grade, não conseguindo aplicar seus golpes. Já no assalto seguinte, o ex-campeão dos penas ficou mais à vontade, trocando golpes em pé e fazendo o rival até ficar com o olho sangrando.

Já no último round, Bautista voltou a “cozinhar” a luta, deixando Aldo de costas na grade no clinch e ganhando assim tempo de controle de luta precioso que fizeram dois árbitros darem a vitória para ele. Os fãs vaiaram a decisão e a até Conor McGregor criticou nas redes, chamando de “sujeira”, mas a incapacidade do brasileiro de sair da armadilha do americano custou a ele a vitória.