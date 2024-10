UFC 307: onde assistir ao vivo e card completo da disputa de cinturão de Poatan e com José Aldo

Um dos maiores nomes do MMA brasileiro e mundial sobe aos octógonos na noite deste sábado, dia 5. Alex Poatan Pereira volta à ativa para defender seu cinturão dos meio pesado (até 92,9 kg) no embate contra o americano Khalil Rountree Jr. A luta é a principal atração do UFC 307, que ainda vai contar com o lendário José Aldo no card principal.

PUBLICIDADE Está será a 3ª defesa de cinturão de Poatan. Em seu último compromisso, derrotou Jiri Prochazka no UFC 303, evento em que substituiu o que seria a grande luta da noite: o retorno de Conor McGregor à entidade. Apesar das vitórias acachapantes, a vida do kickboxer brasileiro não tem sido fácil - e não será diferente neste sábado. Rountree Jr, apesar de consideravelmente mas baixo que o campeão, vem de uma boa sequência de cinco vitórias seguidas - sua última derrota foi em janeiro de 2021. Não será apenas Poatan que colocará seu título em jogo. No co-main event da noite. No peso galo feminino (até 61,2 kg), a americana Raquel Pennington defende seu cinturão contra compatriota Julianna Peña. Os holofotes também irão focar José Aldo, que em maio derrotou o americano Jonathan Martinez no UFC 301. Agora, terá pela frente Mario Bautista, em duelo entre os números 10 e 11 do ranking, respectivamente.

UFC 307 opõe Alex Poatan e Rountree Jr Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Quando e onde acontece o UFC 307?

O UFC 307 será no Delta Center, em Salt Lake City (EUA), e acontece neste sábado, 05 de outubro, a partir das 19h30 (horário de Brasília), com o card preliminar. O card principal está previsto para começar às 23 horas (horário de Brasília).

Onde assistir ao UFC 307?

Card principal e evento completo: UFC Fight Pass ( streaming ).

( ). Card preliminar*: UFC Fight Pass (streaming) e Canal GOAT (Youtube).

*As 03 primeiras lutas serão gratuitas no UFC Fight Pass (streaming) e no Facebook e Youtube oficiais do UFC.

Confira o card completo do UFC 307:

Card principal

Alex Poatan Pereira (BRA) x Khalil Rountree Jr. (EUA) - peso meio pesado/disputa de cinturão.

x Khalil Rountree Jr. (EUA) - peso meio pesado/disputa de cinturão. Raquel Pennington (EUA) x Julianna Peña (EUA) - peso galo/disputa de cinturão.

José Aldo (BRA) x Mario Bautista (EUA) - peso galo.

x Mario Bautista (EUA) - peso galo. Roman Dolidze (GEO) x Kevin Holland (EUA) - peso médio.

Ketlen Vieira (BRA) x Kayla Harrison (EUA) - peso galo.

Card preliminar