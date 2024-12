UFC 310: onde assistir ao vivo, card completo e horário de evento com cinturão de Pantoja

A principal organização de MMA do mundo retorna neste sábado, 7, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, para o UFC 310, com a disputa do cinturão dos moscas entre o brasileiro Alexandre Pantoja contra o japonês Kai Asakura sendo o combate principal da noite.

O Brasil também será representado em outras duas lutas: Kron Gracie encara Bryce Mitchell no card principal, enquanto Vicente Luque enfrenta Themba Gorimbo nos meio-médios.

O campeão do UFC na categoria peso-mosca Alexandre Pantoja. Foto: TABA BENEDICTO

Confira o card completo e onde assistir ao UFC 310

Streaming: UFC Fight Pass (Todas as lutas) e Canal Goat (Card Preliminar)

Card Principal do UFC 310 (0h)

Publicidade

Alexandre Pantoja (C) x Kai Asakura; Cinturão Peso Mosca

x Kai Asakura; Cinturão Peso Mosca Shavkat Rakhmonov x Ian Machado Garry; Peso Meio Médio

Cyril Gane x Alexander Volkov; Peso Pesado

Bryce Mitchell x Kron Graice; Peso Pena

Peso Pena Nate Landwehr x Doo-ho Choi; Peso Pena

Card Preliminar do UFC 310 (20h)