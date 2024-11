Mike Tyson x Jake Paul: onde assistir ao vivo e horário da luta de boxe

Para a satisfação dos amantes do boxe e das lutas que colocam frente a frente lendas e nomes emergentes da modalidade, enfim chegou o dia do confronto entre Mike Tyson e Jake Paul. Inicialmente planejada para maio, a luta teve de ser remarcada após um surto de úlcera sofrido pelo ex-campeão mundial dos pesos pesados. Nesta sexta-feira, os dois lutadores se encontram no Texas para colocar um fim à rivalidade que vem se estendendo há meses.

O embate entre Tyson e Paul não será o único da noite. No card preliminar, que começa às 19h30 (horário de Brasília), estarão as lutas de Shadasia Green contra Melinda Watpool, Lucas Bahdi contra Corey Marksman e Bruce Carrington contra Dana Coolwell.

Já no card principal, além da luta aguardada, confrontam-se Katie Taylor e Amanda Serrano, e Mario Barrios e Abel Ramos. Para os brasileiros, chama a atenção ainda outro combate: o de Neeraj Goyat contra Whindersson Nunes. Essas lutas acontecerão a partir das 22h (horário de Brasília).

Mike Tyson, front left, and Jake Paul, front right, face off during a news conference ahead of their fight, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Irving, Texas. (AP Photo/Julio Cortez) Foto: Julio Cortez/AP

A transmissão ao vivo do evento será realizada pela Netflix, patrocinadora do confronto, em cinco idiomas distintos. No Brasil, a narração ficará a cargo de Luís Felipe Freitas, que contará com os comentários do pugilista tetracampeão mundial Popó.

MIKE TYSON X JAKE PAUL: SAIBA TUDO SOBRE A LUTA DE BOXE

Data: 15/11/2024

15/11/2024 Horário: A partir das 22h (horário de Brasília)

A partir das 22h (horário de Brasília) Local: At&t Stadium, em Arlington (EUA)

ONDE ASSISTIR A MIKE TYSON X JAKE PAUL AO VIVO