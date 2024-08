Israel Adesanya está de volta ao UFC. Depois de quase um ano sem subir no octógono, o nigeriano de 35 anos retorna à maior organização de MMA do mundo para ir atrás do que ele mais aprecia: um cinturão que um dia o pertenceu. Mas, para isso, precisa derrotar o sul-africano Dricus du Plessis no UFC 305, que acontece neste sábado, dia 17, na Austrália.

A última vez que Adesanya esteve em combate foi em 9 de setembro de 2023, quando perdeu para Sean Strickland no UFC 293, na luta principal da noite, que valia o título dos peso médio. Em um embate que muitos consideraram surpreendente, Strickland dominou Adesanya durante cinco rounds, levando a vitória por decisão unânime dos juízes. Essa derrota foi um choque no mundo do MMA, pois Adesanya era amplamente considerado o favorito. Desde então, o principal algoz do brasileiro Alex Poatan esteve afastado das lutas. Por falar em Strickland, Dana White, presidente do UFC, confirmou que o americano vai enfrentar o vencedor entre du Plessis e Adesanya. Essa será a sua chance de reconquistar o cinturão dos peso médio, que retirou justamente do oponente nigeriano.

UFC 305: onde assistir ao vivo e card completo do evento que conta com retorno de Adesanya Foto: Will Russell/Zuffa LLC

Poatan de volta

Nesta sexta-feira, Dana ainda confirmou oficialmente o retorno de Poatan ao octógono. No UFC 307, que acontece em 5 de outubro deste ano, o paulista vai defender seu título dos meio-pesados contra o californiano Khalil Rountree Jr.

Histórico

Essa será a 12ª vez consecutiva que Adesanya sobe aos octógonos em busca de um cinturão do UFC. Ele é o terceiro maior da história nesse quesito, perdendo apenas para o atual campeão peso-pesado Jon Jones (com 16 lutas) e o ex-campeão dos peso-mosca Demetrious Johnson (com 13).

Esquadrão brasileiro em ação

O UFC 305 também vai contar com um elenco brasileiro em peso. No card principal, apenas Carlos Prates estará representando o País no confronto com o chinês Li Jingliang. Nas lutas preliminares, Valter Walker (irmão de Johnny Walker) encara o australiano Junior Tafa; Ricardo Ramos luta com o anfitrião Joshua Culibao, Luana Santos sobe ao octógono para enfrentar a australiana Casey O’Neill e, por fim, Herbert Burns (irmão de Gilbert ‘Durinho’) mede forças com Jack Jenkins, também lutador da casa.

Quando e onde acontece o UFC 305?

O UFC 305 será na Perth Arena, na Austrália, e acontece neste sábado, 17 de agosto, a partir das 19h30 (horário de Brasília), com o card preliminar. O card principal está previsto para começar às 23 horas (horário de Brasília).

Onde assistir ao UFC 305?

Card principal: UFC Fight Pass ( streaming ).

( ). Card preliminar: UFC Fight Pass ( streaming ) e Canal GOAT (internet).

( ) e (internet). As 03 primeiras lutas serão gratuitas no UFC Fight Pass (streaming) e no Facebook e YouTube oficiais do UFC.

Confira o card completo do UFC 305:

Card principal:

Dricus du Plessis (AFR) x Israel Adesanya (NIG) - peso médio, disputa de cinturão;

Kai Kara-France (NZL) x Steve Erceg (AUS) - peso mosca; co-main-event ;

; Mateusz Gamrot (POL) x Dan Hooker (NZL) - peso leve;

Tai Tuivasa (AUS) x Jairzinho Rozenstruik (SUR) - peso pesado;

Li Jingliang (CHI) x Carlos Prates (BRA) - peso meio-médio.