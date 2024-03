UFC: Fã vai parar no hospital depois de desdenhar de golpe de Jon Jones; veja vídeo

Jon Jones, campeão dos pesos pesados no UFC, recebeu um pedido inusitado do fã Jensen Dean em um evento em Brisbane, na Austrália. O artista visual filmou o encontro com o lutador e pediu para levar alguns golpes. No post, ele escreveu em tom de brincadeira “Jon Jones fez cócegas na minha perna”.

Para começar, Jon Jones chutou a perna esquerda de Dean. O fã se desequilibrou, mas não caiu. Então, em tom de deboche, pediu para que o lutador chutasse “mais forte”. Jones chutou a mesma perna, o que fez com que o fã sentisse o impacto e saísse mancando para abraçar o ídolo.

Na sequência, Dean postou um vídeo saindo de um atendimento médico com muletas. No post com a frase “Jon Jones tentou quebrar minha perna”, Dean revela um hematoma enorme na perna.

Relembre personalidades que desafiaram lutadores profissionais