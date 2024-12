Vasco x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Vasco recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira, 4, a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio de São Januário. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere (TV fechada).

O time carioca não corre mais riscos de rebaixamento e agora busca assegurar um lugar na Copa Sul-Americana do ano que vem. O Vasco ainda tem chance de se classificar para a Libertadores de 2025, mas a probabilidade é remota.

Vasco encara o Atlético-MG nesta quarta-feira em São Januário. Foto: Divulgação/Estadão

O técnico interino Felipe pode realizar mudanças na equipe vascaína, já que Alex Teixeira e Maxime Dominguez se destacaram no jogo do último final de semana, contra o Atlético-GO.

PUBLICIDADE O Atlético-MG, por sua vez, tenta “juntar os cacos” após a perda do título da Copa Libertadores da América para o Botafogo. A equipe mineira está na décima terceira colocação do Brasileirão, com 44 pontos. O Atlético-MG corre risco mínimo de rebaixamento. O time de Gabriel Milito luta para conquistar a classificação para a próxima Copa Sul-Americana. O treinador tem quatro desfalques para esta quarta-feira. Paulinho, Zaracho, Bernard e Cadu estão entregues ao departamento médico.

VASCO X ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

Data: 04/12/2024

04/12/2024 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro.

ONDE ASSISTIR VASCO X ATLÉTICO-MG AO VIVO

Premiere (TV fechada).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO: Léo Jardim, Puma, João Victor, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Coutinho, Alex Teixeira, Rayan (Maxime) e Vegetti.

Publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco e Gustavo Scarpa; Vargas, Hulk e Deyverson.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E ATLÉTICO-MG