Bortoleto perde vitória na F2 por punição e chega em última etapa liderando por 0,5 ponto

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi o primeiro a cruzar a linha de chegada no GP do Catar da Fórmula 2 neste domingo, mas foi punido com o acréscimo de 5 segundos em seu tempo e terminou na terceira colocação. O vencedor foi o estoniano Paul Aron, seguido pelo francês Isack Hadjar, adversário do brasileiro pelo título da temporada.

Bortoleto chega à última etapa do Mundial de Fórmula 2 com vantagem de 0,5 ponto para Hadjar. O brasileiro tinha 3,5 pontos de vantagem antes do GP deste domingo, mas enfrentou uma corrida complicada. A definição do campeonato acontece nos Emirados Árabes Unidos, no próximo final de semana. A corrida sprint está marcada para sábado, e a prova principal acontece no domingo. Saindo do segundo lugar, Borboleto assumiu a liderança após uma ótima largada e deixou o pole, Paul Aron, para trás. Já Hadjar, que partiu da nona colocação, perdeu uma posição já saída e fechou a primeira volta na 11ª posição.





Foto: Reprodução/X @formula2

Na sexta volta, Borboleto e Aron já abriam mais de quatro segundos para o terceiro colocado, Dino Beganovic. O estoniano foi aos boxes para troca de pneus na volta seguinte, e o brasileiro foi chamado para entrar no oitavo giro.

Andrea Antonelli, porém, foi parar na caixa de brita após problemas com seu carro, e o safety car foi acionado. No momento em que entraria no pit lane, Borboleto foi avisado pelo rádio que o setor estava fechado e teve que fazer uma manobra brusca para voltar à pista, mas acabou cruzando as linhas de entrada.

Após fazer sua troca de pneus, o brasileiro voltou à pista na sétima posição, atrás apenas de pilotos que ainda não tinham feito a parada nos boxes. Hadjar conseguiu se beneficiar da confusão e voltou atrás de Aron após a troca de pneus.

Por ter cruzado as linhas na entrada do pit lane, Borboleto foi punido com 5 segundos de acréscimo ao seu tempo. Na relargada, o brasileiro chegou a sair da pista na curva 1, mas conseguiu voltar. Problema com o mexicano Rafael Villagómez, que parou na curva 6, acabou provocando nova entrada do safety car.

Após nova relargada, na 17ª volta, Borboleto foi ganhando posições dos pilotos que estavam a sua frente com os pneus desgastados, mas trazia logo atrás Aron e Hadjar. Com tantas voltas com o safety car, o final de prova foi determinado pelo tempo limite e não pelas 32 voltas previstas.

O brasileiro cruzou a linha de chegada na frente, mas não com vantagem suficiente para subir no lugar mais alto do pódio, que foi ocupado por Aron. Hadjar também terminou menos de 5 segundos atrás Borboletto e subiu uma posição.

Confira o resultados do GP do Catar da Fórmula 2:

Paul Aron (EST/Hitech Pulse-Eight), em 55min45s433 Isack Hadjar (FRA/Campos), a 2s763 Gabriel Bortoleto (BRA/Invicta), a 3s175 Oliver Goethe (ALE/Van Amersfoort), a 3s796 Dino Beganovic (SUE/Dams), a 5s727 Christian Mansell (AUS/Trident), a 11s509 Amaury Cordeel (BEL/Hitech Pulse-Eight), a 12s556 John Bennett (GBR/Van Amersfoort), a 18s862 Zane Maloney (BAR/Rodin), a 19s818 Ritomo Miyata (JAP/Rodin), a 23s297 Cian Shields (GBR/AIX), a 32s320 Oliver Bearman (GBR/Prema), a 33s737 Richard Verschoor (HOL/MP Motorsport), a 39s043 Joshua Dürksen (PAR/AIX), a 46s123 Kush Maini (IND/Invicta), a 51s909 Luke Browning (GBR/ART), a 53s372 Josep Martí (ESP/Campos), a 65s023 Max Esterson (EUA/Trident), a 75s033

Não completaram a prova: Andrea Antonelli (ITA/PREMA); Rafael Villagómez (MEX/Van Amersfoort); Jak Crawford (EUA/Dams); Victor Martins (FRA/ART)