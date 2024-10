George Russell protagonizou a cena do segundo treino livre do GP do México de Fórmula 1, após estampar a barreira de pneus durante a sessão e causar uma bandeira vermelha, que paralisou o treino em 22 minutos. O britânico disse que ainda não sabe o que aconteceu durante a atividade reservada para os testes dos compostos da Pirelli para 2025.

Mais rápido no primeiro treino, Russell perdeu o controle do carro na curva 8 e bateu com força na barreira de pneus colocada ali. De acordo com o apurado, o impacto foi de 30G — a força G é medida de aceleração relativa à gravidade gerada pela aceleração do carro durante curvas, frenagens e retomadas de velocidade. Naquele momento, o britânico deixou o W15 aparentando sentir dores e foi levado ao centro médico, sendo liberado na sequência. Atendendo à imprensa após o as atividades desta sexta-feira, Russell explicou que repetiu o que vinha fazendo até então e que "algo não deu certo".

Russell viveu frustração após ter desempenho perfeito no primeiro treino. Foto: Moises Castillo/AP

“Não sei o que aconteceu. O carro começou a saltar, e antes de ter a chance de controlar, já estava rodando. O pessoal terá muito trabalho durante a noite e, nesse momento, parece ser uma coisa atrás da outra”, declarou Russell.

“É frustrante, pois na primeira sessão estávamos muito fortes, muito rápidos, e tentei fazer a mesma trajetória na curva e, por qualquer razão, nesta ocasião, na segunda sessão, não deu certo”, completou.

A sessão foi praticamente toda voltada para os pilotos testarem os protótipos dos pneus que a Pirelli estuda implementar em 2025, o que, tirando o trabalho extra para os mecânicos da Mercedes, serve de consolo para Russell. Afinal, o tempo perdido de pista não foram com os compostos que serão utilizados neste fim de semana.

“Por ser o teste de pneus da Pirelli, o TL2 não foi muito valioso para o que se pode aprender no fim de semana de corrida. É óbvio que perdemos algumas voltas, o TL3 vai ser importante, e espero que o carro esteja pronto”, encerrou Russell.

No sábado, o treino livre 3 está marcado para as 14h30 (de Brasília). A classificação acontece às 18h. No domingo, a largada será às 17h.