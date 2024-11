F1: Colapinto e Pérez afirmam sentir cheiro de maconha no GP de Las Vegas: ‘Incrível a quantidade’

Outro piloto que relatou ter sentido o cheiro, Colapinto, chegou a brincar a com a situação. “Estava com muito cheiro de maconha (durante os treinos livres). Se fizerem teste de doping nos pilotos agora, acho que todos vamos testar positivo”, comentou o argentino.

O GP de Las Vegas acontece neste final de semana, com a classificação marcada para o próximo sábado, às 03h (de Brasília), e a corrida acontece no domingo, 24, no mesmo horário. A etapa pode definir o título da competição para o neerlandês Max Verstappen, da Red Bull.