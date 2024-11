Depois de uma estreia turbulenta em 2023, a nova versão do Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, retorna neste fim de semana para apagar críticas e, talvez, coroar o holandês Max Verstappen como tetracampeão mundial de Fórmula 1. O piloto da Red Bull está próximo de faturar mais um título e vem embalado após conquistar, de forma heroica, a vitória no GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, no início do mês.

PUBLICIDADE Las Vegas é sinônimo de luxo e dinheiro nos Estados Unidos. A cidade dos cassinos recebeu em 2023 cerca de 40,8 milhões de turistas. De acordo com o Nevada Gaming Control Board, divulgado pela Forbes, os estabelecimentos locais arrecadaram US$ 15,5 bilhões (aproximadamente R$ 90 bilhões) com jogos durante o último ano. Uma fração desses valores foi obtida durante a realização do último GP de Fórmula 1 na cidade. Não há garantia, porém, da permanência da categoria na cidade por muito tempo. O contrato atual vigora até 2025. Estima-se que, em 2023, o impacto econômico - o que inclui geração de emprego e diferentes formas de consumo - do Grande Prêmio foi de US$ 1,5 bilhão (R$ 8,7 bilhões), já os gastos com organização chegaram a US$ 500 milhões (R$ 2,9 bilhões). Em 2024, a expectativa é de redução nesses números. Para efeito de comparação, o GP paulistano desta temporada movimentou R$ 1,96 bilhão na economia, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas.

Las Vegas recebe novamente a Fórmula 1 neste fim de semana. Foto: Formula 1 via X

Em 2023, Las Vegas enfrentou uma série de críticas antes e durante o fim de semana do GP. Houve dificuldades para a aprovação junto aos residentes locais da realização da prova. A montagem do evento também trouxe transtornos de locomoção. Neste ano, a organização priorizou a comunicação com a comunidade local para informar possíveis interrupções em vias e outros problemas.

Uma novidade implementada pela Fórmula 1 e pela organização do evento é a chamada Fan Experience. Semelhante à fan zone criada no GP de São Paulo, na Las Vegas Boulevard haverá um festival com a presença de representantes de todas as equipes e shows ao vivo. A diferença é que nos Estados Unidos o evento será gratuito (foi necessário reservar os ingressos com antecedência), enquanto na capital paulista o ticket saiu por cerca de R$ 300.

A comercialização das entradas para o GP deste ano também foi alterada. Para 2023, os ingressos começaram a ser vendidos com um ano de antecedência, o que causou desmobilização na busca por entradas em datas mais próximas à corrida e obrigou a organização a baixar os preços. Dessa vez, a compra só ficou disponível pouco mais de três meses antes da corrida e 10 mil tickets a preços reduzidos foram alocados para o evento.

Perigo e diversão em Las Vegas

Em 2023, o GP de Las Vegas protagonizou cenas perigosas para a Fórmula 1. Mesmo com uma paisagem marcada pela gigante Esfera de led e com zebras marcadas com os símbolos dos naipes de cartas, o que chamou a atenção foi uma tampa de bueiro solta que causou danos ao carro de Carlos Sainz, da Ferrari, e que poderia ter levado o piloto a problemas mais graves. O espanhol ficou alguns segundos sem sentir as pernas após o ocorrido. Para este ano, a organização diz ter revisado seus protocolos e afirma que fará repetidas verificações nas condições da pista ao longo do fim de semana.

Max Verstappen foi um dos mais críticos à toda pompa com a qual os pilotos foram tratados pela organização durante o GP passado. O holandês chamou de “palhaçada” uma apresentação feita sobre contêineres. “Estamos ali em pé, como se fôssemos um palhaço. É 99% show e só 1% evento esportivo”, afirmou. Quem também alertou para problemas foi Lewis Hamilton. “Não podemos ser um circo que aparece cheio de glamour e afeta as pessoas negativamente”, disse o britânico.

Verstappen, porém, depois da bandeirada final em 2023 fez elogios à corrida. Ele disse que foi “definitivamente divertida”. No último ano, o holandês chegou a Las Vegas com o tricampeonato já conquistado. Em 2024, a situação é diferente. Ele está na liderança, com 393 pontos, enquanto o seu principal concorrente, Lando Norris, da McLaren, aparece com 331. Para ser campeão mundial neste fim de semana, o piloto da Red Bull pode se dar ao luxo de somar até dois pontos a menos que o concorrente.

Um componente importante deste fim de semana é a temperatura. Nos dias de treinos, quinta e sexta-feira, os termômetros podem chegar a apenas um dígito. No dia da prova, no sábado (madrugada de domingo no Brasil), a previsão é de 16ºC. Essa condição atrapalha comumente o aquecimento de pneus e a aderência na pista, prejudicando a dirigibilidade.

GP de Las Vegas de Fórmula 1: veja horários e onde assistir

Quinta-feira - 21/11

23h30 - Treino livre 1 - BandSports

Sexta-feira - 22/11