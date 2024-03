Segundo o jornal The Sun, Geri exigiu que Horner evite ao máximo o contato com a funcionária que o acusou e pediu para ter acesso a todas as trocas de mensagens entre o dirigente e a assistente.

O real desejo da cantora era de que a funcionária ficasse “fora de cena” completamente, conforme informação de uma fonte do portal. Contudo, segundo a fonte, ela não poderia ser demitida da Red Bull porque “não há motivos”. De acordo com o Daily Mail, Horner ficou “magoado” com as exigências, mas concordou com elas.