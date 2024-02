Entre as reações, há quem celebrou a ida do astro do automobilismo para uma das principais escuderias da Fórmula 1. Por outro lado, teve quem lamentou a escolha do inglês, comentando até mesmo os uniformes de Mercedes e Ferrari. Sobrou até para o futebol, com uma piada que diz que agora Hamilton veste as cores do Flamengo.

Também foi especulada a possível reação de Felipe Massa ao anúncio. O brasileiro foi vice-campeão da Fórmula 1 em 2008, perdendo para Hamilton no último GP. Ele esperava que a Ferrari o apoiasse na contestação do título do inglês.