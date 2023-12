Kelly Piquet faz retrospectiva com imagens de Verstappen e da filha Penelope; veja vídeo

Kelly Piquet usou as redes sociais neste sábado, 30, para fazer uma espécie de retrospectiva do seu ano. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a modelo brasileira, filha do tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet, relembrou diferentes momentos de sua vida em 2023, parte deles ao lado do namorado Max Verstappen.

Nas imagens, Kelly também inseriu diversos momentos com Penelope, sua filha de quatro anos. A boa relação da garota com o holandês tricampeão foi demonstrada em diversas ocasiões, com vídeos em que a menina aparece na companhia do casal em uma piscina, brincando com o piloto em frente a uma árvore e também onde ela acompanha o padrasto durante uma corrida na televisão.

“Obrigado, 2023″, escreveu a modelo na legenda. A publicação traz ainda outros registros de sua vida pessoal e profissional, além de uma dedicatória ao seu amado, à sua família, amigos e votos para um “incrível 2024″. “Grata por minha saúde, meu trabalho, minha família, meus queridos amigos, minha incrível filha e meu amor. Olhar todos os vídeos desse ano deixa meu coração tão alegre”, disse.

Max Verstappen, Kelly Piquet e Penelope Foto: Reprodução/Instagram @kellypiquet

Kelly Piquet passou o Natal deste ano com Max Verstappen no Brasil. O casal esteve hospedado na mansão da família em Brasília. Além do casal, Nelson recebeu em sua casa seus outros filhos, noras, genros e netos. Em sua estadia, o holandês, mesmo de férias após o tricampeonato, aproveitou para competir em um kartódromo da capital federal.

Max Verstappen e Kelly Piquet completam três anos de namoro em janeiro. Recentemente, em entrevista ao jornal alemão Blick, o piloto afirmou que ainda não há planos de transformar a relação amorosa em casamento. “Não sei, o tempo dirá. No momento estou muito, muito feliz com Kelly, mas pessoalmente não tenho um horário para ficar de joelhos na frente dela. Tudo isso deveria acontecer naturalmente”, declarou.