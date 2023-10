Matías Rossi crava o nome como principal estrangeiro da Stock Car

Na última vez que a Stock Car havia corrido em Buenos Aires, Matías Rossi ainda não disputava a modalidade. Foi somente três anos depois, em 2020, que o argentino passou a competir na categoria. Desde então, foram desempenhos e conquistas que não geram dúvidas: Matías Rossi é o maior estrangeiro a ter disputado a Stock Car. Neste domingo, em Buenos Aires, o piloto colocou o nome mais uma vez no topo do pódio.

São cinco vitórias na Stock Car. Três delas foram neste ano. A primeira, na corrida 1 de Interlagos. Depois, na corrida 2 de Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). E agora, em casa, no Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires. O piloto só não está mais ativo na briga pelo título porque deixou de disputar algumas etapas, priorizando campeonatos no país natal.

Único estrangeiro no grid desde o início desta temporada, Rossi tinha expectativas sobre como seria o desempenho no traçado portenho. Na sexta-feira, quando o piloto da Full Time fez um dos melhores tempos dos treinos, esperou-se que ele pudesse disputar a pole no dia seguinte. Isso, de fato, aconteceu e Rossi foi até o Q3. A estratégia de deixar a volta rápida para o fim do tempo, porém, não deu certo. Rossi ficou em quarto lugar no grid.

Matías Rossi não vai seguir na Stock Car em 2024, mas deixa bons números e conquistas. Foto: Duda Bairros

Na corrida 1, ele viu os adversários distanciarem-se e ainda foi superado por quem estava atrás. Coube, então, a estratégia de focar na segunda parte da etapa. Para isso, Rossi desceu no pelotão e terminou no décimo lugar. Assim, sairia em primeiro na corrida 2. Desta vez, tudo funcionou. Ele precisou segurar Rubens Barrichello, que vinha logo atrás.

A festa foi argentina em Buenos Aires. Rossi foi recebido nos boxes com os gritos de “Matías, Matías”. Apesar disso, já descartou seguir na modalidade brasileira em 2024. Depois de quatro temporadas, o piloto de 39 anos vai dedicar-se totalmente a categorias argentinas. Atualmente, ele também disputa a Turismo Carreteira. No país natal, El Míssil é pentacampeão da Super TC 2000 e bicampeão da Top Race, modalidades semelhantes à Stock Car. Em 12º no campeonato e 92 pontos distante do líder Gabriel Casagrande, resta saber o quanto de combustível Rossi tem nessa disputa.

Continua após a publicidade

Ainda restam três etapas até o fim da temporada. A Stock Car volta a acelerar em três semanas, em 29 de outubro, para a disputa da décima rodada dupla de 2023, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.