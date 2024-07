A sexta-feira de treinos livres do GP da Hungria de Fórmula 1 teve ótimos destaques. As quatro principais equipes do grid surgiram interessantes em suas formas, mas foi de novo a McLaren quem apareceu como favorita num primeiro momento.

PUBLICIDADE A Red Bull, no entanto, não está muito distante. Repaginada, a equipe austríaca surgiu forte e até Sergio Pérez, que vinha sendo uma espécie de saco de pancadas, mostrou competitividade, principalmente na simulação de ritmo de corrida. Mercedes e Ferrari começam a etapa atrás, mas em situações diferentes. Os prateados, que chegam empurrados por duas vitórias, sofrem com o calor extremo e precisam lidar com isso de alguma forma. Os vermelhos, por outro lado, estão em cenário mais amigável com a pista de baixa velocidade, mas é só isso: tecnicamente, devem bastante.

Lando Norris teve o melhor tempo no segundo treino livre. Foto: Attila Kisbenedek/AFP

McLaren mostra força de novo e chega favorita na Hungria

O melhor tempo do segundo treino livre com Lando Norris e, principalmente, um ritmo de corrida assombroso na simulação com os pneus duros. A McLaren chega muito forte de novo, reafirmando a principal característica do carro: versátil. O laranja anda bem em tudo quanto é canto, em tudo que é condição climática. São favoritos novamente, agora, se vão ganhar, são outros 500.

Red Bull reage com atualizações e até Pérez surge competitivo

A Red Bull repaginada surgiu mais encorpada. O carro parece se comportar melhor e vem rendendo legal. A simulação de corrida também foi decente, mas o que impressionou foi ver Pérez realmente rápido no stint longo, até mais que Max Verstappen. Mais pressionado do que nunca, o mexicano tem tudo para finalmente dar uma boa resposta. Basta se ajudar, o carro está lá.

Mercedes sofre com calor e pinta um passinho atrás

A Mercedes firme e forte não parece ter chegado na Hungria. E isso se deve também ao fato do termômetro estar explodindo por lá, é o calor dos calores na temporada europeia, afinal. Só que a previsão não indica que isso vai melhorar, é adaptar-se ou adaptar-se. Por enquanto, Lewis Hamilton e George Russell brigam pelo top-3 e não muito mais que isso.

Ferrari tenta crescer na Hungria, mas pena em ritmo de corrida. E vê Leclerc bater

Depois de uma sequência tenebrosa em que o carro desaprendeu a acelerar, a Ferrari foi para a Hungria sonhando com dias melhores em uma pista que combina mais com o bólido vermelho. O travado Hungaroring, de fato, beneficia a SF-24, mas não faz milagre, não. Carlos Sainz liderou o primeiro treino livre, é verdade, mas o ritmo de corrida já ficou bastante aquém das rivais diretas. E ainda teve Charles Leclerc metendo o carro no muro para piorar.

Leclerc bateu e frustrou expectativas da Ferrari em ver dias melhores na Hungria. Foto: Ferenc Isza/AFP

‘F1 B’ começa morna e com Aston Martin especialmente ruim atualizada

Pasmaceira completa define a ‘F1 B’ na sexta-feira do GP da Hungria. Simplesmente não houve destaque positivo real ali, apenas um bastante negativo: a Aston Martin, novamente, repaginou o carro e ficou pior. A sensação é que não há como fazer o bólido verdinho melhorar e, mais que isso, nem manter o nível anterior. A ver o resto do fim de semana, mas a impressão inicial é muito ruim de novo.