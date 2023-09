Gabriel Casagrande faz a pole da Stock Car no Autódromo do Velopark

Gabriel Casagrande vai largar na ponta na sétima etapa da Stock Car, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), no domingo, dia 17. O piloto da A.Mattheis Vogel fez a pole neste sábado. É a oitava vez que ele puxa o pelotão na modalidade, e a segunda nesta temporada, que repetiu quem largou na frente pela primeira vez. O líder Daniel Serra (Eurofarma) será o 13º. César Ramos (Ipiranga Racing) e Guilherme Salas (KTF Racing) fecham o top-3 do grid.

Depois de uma etapa no anel externo de Goiânia, dia 27 de agosto, a Stock Car virou total a chave para o Velopark. Os dois circuitos são curtos, o primeiro com 2.695 metros, contra 2.278 do segundo. Porém, a principal diferença é a velocidade: enquanto Cesar Ramos fez a pole position há três semanas a uma média de 194,059 km/h, a volta da pole de Gabriel Casagrande no Velopark em 2022 foi feita à média de 145,945 km/h. São a pista mais rápida e a mais lenta do calendário. O clima, porém, foi bem semelhante. Diferente do frio e das fortes chuvas que atingiram o estado gaúcho na última semana, a temperatura bateu quase 30ºC em Nova Santa Rita.

Ricardo Maurício mostra recuperação e César Ramos faz melhor tempo do Q1

O principal fato do primeiro grupo do Q1 foi a presença de Ricardo Maurício, da Eurofarma. O piloto sofreu um acidente (veja em vídeo) no primeiro treino livre, na sexta-feira. O carro ficou muito prejudicado na parte frontal e havia expectativa de Ricardinho ficar fora da etapa. Ele também teve escoriações nas pernas e sentia muitas dores, o que também gerava duvídas sobre a participação. Ricardihno não só participou, como conseguiu ficar com o quarto melhor tempo do grupo e ainda avançou ao Q2.

A segunda parte do Q1, porém, teve mais destaque. Mais rápido na sexta-feira, Gabreil Casagrande, da A.Mattheis Vogel, chegou a buscar o melhor tempo. O gaúcho César Ramos, da Ipiranga Racing, que foi apenas 0s002 (dois milésimos) mais rápido que Gianluca Petecof, no segundo treino o superou.

Átila Abreu fica na frente e líder Daniel Serra não avança

César Ramos manteve bom ritmo na segunda parte do treino. O vice-líder, Casagrande, saltou e conseguiu ir para o topo quando ainda faltavam 2m30s para o final do Q2. Com 1m30s para o fim, Ramos, com o terceiro melhor tempo, foi para os boxes, confiando no desempenho.

Átila Abreu, da Pole Motorsport, buscou o melhor tempo. Guilherme Salas (KTF Racing), Rodrigo Baptista (KTF Sports) e Felipe Fraga (Blau Motorsport) fecharam o grupo que avançou no Q3. O líder, Daniel Serra, parou no Q2 e no meio do grid.

Gabriel Casagrande faz a segunda pole do ano e repete o feito no Velopark, onde também puxou o pelotão em 2022. Foto: Marcelo Machado De Melo (Stock Car)

Temporada tem primeira pole repetida

Casagrande fez o melhor tempo na primeira volta rápida, faltando dois minutos para o fim do Q3, com tempo de 56s319. Rodrigo Baptista, faltando 1m20, economizou pneu e ficou satisfeito com o quinto lugar. Porém, ele recebeu punição por excesso de velocidade nos boxes e perdeu três posições no grid. Ramos e Fraga insistiram, enquanto Casagrande recolheu o carro. Faltando 30 segundos, Átila Abreu também tentou avançar, mas não superou o tempo do piloto da A.Mattheis Vogel.

No domingo, a corrida 1 está marcada para 12h10, enquanto a prova complementar tem largada prevista para 12h50. As duas disputas terão duração de 30 minutos mais uma volta cada.

A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV e BandSports (TV fechada), além dos canal oficial da categoria no YouTube.

Grid de largada

