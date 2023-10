Quem é Matías Rossi, o único argentino no grid da Stock Car 2023?

Matías Rossi já deixou o nome na história da Stock Car. Ele é o primeiro argentino a conseguir mais de uma vitória na temporada regular, o que o coloca como o melhor representante da Argentina na categoria. Com planos de deixar a modalidade no próximo ano, contudo, o piloto da Full Time vai ter a chance de disputar a etapa de Buenos Aires pelo campeonato atual, neste final de semana.

O Míssil, como é chamado, chegou na Stock Car em 2020. Desde então, fez uma pole e venceu três vezes. O desempenho parece pouco, mas Rossi quase beliscou o título no ano passado. O piloto chegou na última etapa, em Interlagos, disputando o campeonato com Rubens Barrichello (que veio a ser campeão), Gabriel Casagrande (campeão de 2021) e o tricampeão Daniel Serra. El Míssil, como é chamado, não conseguiu terminar a prova, mas teve uma redenção neste ano, com pole e vitória no principal palco do automobilismo brasileiro. Atualmente, ele é 14º no campeonato, com 121 pontos.

Apesar disso, Rossi descartou seguir na modalidade brasileira em 2024. Depois de quatro temporadas, o piloto de 39 anos vai dedicar-se totalmente a categorias argentinas. Atualmente, ele também disputa a Turismo Carreteira, no país vizinho, motivo pelo qual deixou de disputar algumas das provas no Brasil neste ano. No país natal, El Míssil é pentacampeão da Super TC 2000 e bicampeão da Top Race, modalidades semelhantes à Stock Car.

Matías Rossi espera vencer mais uma vez, agora correndo "em casa'. Foto: Duda Bairros

Em casa, tempo mais rápido no primeiro treino

Foi de Matías Rossi o melhor tempo dos treinos livres nessa sexta-feira, dia 6, no Autódromo Oscar y Juan Galvez. O piloto marcou 1min18s044. “Nós conseguimos terminar um bom dia de desenvolvimento para a gente aqui em Buenos Aires. Foi um dia de muito trabalho, a equipe Full Time ajudou muito a desenvolver o carro nos treinos e a interpretação que fizemos do primeiro treino foi muito boa para melhoramos no treino livre 2. Acho que teremos boas possibilidades de fazer um grande trabalho amanhã na disputa da pole position”, disse Rossi ao final dos treinos.

O autódromo de Buenos Aires foi inaugurado em março de 1952 e palco de 20 GPs válidos pelo Mundial de Fórmula 1. Atualmente, a categoria não corre no país vizinho. O Grand Prix Buenos Aires da Stock Car compõe um fim de semana juntamente à disputa de uma prova especial da TC2000, os 200 Km de Buenos Aires. Esta será a quinta viagem da Stock Car à Argentina. A categoria já correu em Buenos Aires em 2005 (vitória de Giuliano Losacco), 2006 (Ingo Hoffmann) e 2007 (Cacá Bueno). Depois, voltou ao país vizinho em 2017 para uma rodada dupla, com vitórias de Felipe Fraga e Rubens Barrichello. “Estou muito feliz de estar aqui com os brasileiros. Espero que todos desfrutem da paixão que o povo argentino tem pelo automobilismo. É especial poder correr aqui, em meu país, com a Stock Car. Todos esses anos tenho sido muito bem-vindo no Brasil, então estou feliz por tudo isso e vamos trabalhar para estar no pódio no domingo”, celebrou Rossi.

Depois de quatro temporadas e quase conquistar o título, piloto argentino vai dedicar-se a outras modalidades do automobilismo no próximo ano. Foto: Duda Bairros

Tempo e programação

A previsão climática para o fim de semana tem temperaturas mínimas em torno de 10 ºC e máximas previstas para 23 ºC. Neste sábado, o treino livre ocorre às 8h50 e o classificatório, às 9h55. Por fim, no domingo, as corridas da nona etapa têm largada às 10h45 e 11h25. Os horários de Buenos Aires são os mesmos de Brasília. As corridas contam com transmissão de Band, SporTV e Bandsport, além do canal do YouTube da categoria.

Autódromo Oscar y Juan Galvez volta a receber a Stock Car depois de seis anos. Foto: Duda Bairros (Stock Car)

Classificação do campeonato