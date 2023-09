Stock Car no Velopark: onde assistir, horários e grid de largada

A oitava etapa da Stock Car acelera neste domingo, dia 17, no Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, fez a pole na classificatória e vai sair na ponta, acompanhado de César Ramos, da Ipiranga Racing, na primeira fila. O líder Daniel Serra, da Eurofarma, será o 13º.

Terceiro no campeonato, Ricardo Zonta, da RCM, não fez bom treino classificatório, parou no Q1 e sai em 18º. O quarto do campeonato, Thiago Camilo, da Ipiranga, será décimo. E o quinto colocado, Rubens Barrichello, da Mobil Full Time, será apenas 17º. No ano passado, foi a partir da etapa do Velopark que Rubinho deu uma arracanda para ser campeão da temporada pela segunda vez.

O principal fato da primeira parte do classificatório de sábado foi a presença de Ricardo Maurício, da Eurofarma. O piloto sofreu um acidente (veja em vídeo) no primeiro treino livre, na sexta-feira. O carro ficou muito prejudicado na parte frontal e havia expectativa de Ricardinho ficar fora da etapa. Ele também teve escoriações nas pernas e sentia muitas dores, o que também gerava duvídas sobre a participação. Ricardihno não só participou, como conseguiu ficar com o quarto melhor tempo do grupo e ainda avançou ao Q2. Ele larga em 12º.

Gabriel Casagrande fez a pole no autódromo gaúcho e foi o primeiro piloto a repetir o feito na temporada 2023. Foto: Marcelo Machado De Melo (Stock Car)]

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Nova Santa Rita (RS).

: Nova Santa Rita (RS). AUTÓDROMO : Velopark.

: Velopark. DATA : 17/09/2023 (domingo).

: 17/09/2023 (domingo). HORÁRIO: 12h10 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Band (TV aberta).

SporTV 2 e Band Sports (TV fechada).

YouTube da categoria.

Grid de largada da 8ª etapa da Stock Car