Vice do Palmeiras fala sobre Dudu e outros possíveis negócios e critica calendário de 2025

Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, foi o representante do clube no Conselho Técnico do Paulistão 2025. Ele lamentou que o calendário continue a ser uma questão problemática para o futebol brasileiro. Na zona mista, o dirigente respondeu sobre possíveis negociações de chegadas e saídas de atletas.

PUBLICIDADE Um deles foi o atacante Dudu. O atacante tem conseguido atuar por mais tempo recentemente e voltou a ter destaque nas partidas, algo que não era mais tão comum desde o retorno de lesão grave no joelho. Na derrota no dérbi contra o Corinthians e na vitória sobre o Grêmio, ele foi um dos melhores do time e pode pintar como titular no lugar de Estêvão, suspenso, contra o Bahia. Em junho, o Cruzeiro chegou a anunciar o jogador, que mudou de ideia e decidiu ficar no Palmeiras. O clube mineiro tem acerto verbal com Gabigol, do Flamengo para 2025. Diante de uma ofensiva do Cruzeiro, o Palmeiras não considera a saída do camisa 7. “Não tem nada em relação à saída do Dudu nesse momento. Teve aquele momento que aconteceu e depois se encerrou. Ele tem contrato com a gente. Tenho certeza que ele vai ser muito importante nesse final de Campeonato (Brasileiro)”, disse Buosi.

Dudu tem tido mais tempo de jogo e pode até aparecer como titular diante do Bahia, na próxima rodada do Brasileirão. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O contrato é válido até dezembro de 2025. Existe uma cláusula de produtividade que pode ampliar o vínculo até 2026. Entretanto, o Estadão já apurou que o atleta ficou queimado com Leila Pereira. Caso ela seja reeleita, o salário do jogador não será alterado nem “em um centavo”. O atacante é um dos mais bem pagos do futebol brasileiro.

Buosi também negou que Rony e Zé Rafael estejam de saída. Houve um rumor de que o Cruzeiro também teria interesse no atacante e no meia. Já quanto a chegadas, o vice-presidente evitou comentar se havia negociações com Hércules, do Fortaleza, e Santiago Mingo, do Defensa y Justicia.

Ele não negou os nomes, apenas reiterou a responsabilidade em melhorar o elenco. Buosi defendeu a importância da responsabilidade financeira, evitando gastos exorbitantes em reforços. “A gente não vende o futuro para ter um presente de glórias. A gente quer um clube responsável, estabilizado, durante um tempo muito longo”, defendeu.

Uma definição é que a Sportingbet será a patrocinadora máster do clube em 2025. O acordo ainda não foi assinado, mas já tem as bases definidas. A empresa pagará pouco mais de R$ 100 milhões fixos por ano ao Palmeiras, mas esse valor pode aumentar, a depender do cumprimento de metas que renderão um bônus de cerca de R$ 20 milhões.

“Não está sacramentado, assinado. A eleição não é um determinante para isso. Só vai ser anunciado evidentemente quando estiver tudo resolvido. A presidente tem trabalhado pessoalmente nesse assunto, com muito afinco, e eu tenho certeza que a torcida vai ficar satisfeita com trabalho que nós todos vamos entregar”, projetou Buosi.

Palmeiras reclama de calendário e admite aproveitamento de jogadores da base

Além do Paulistão, o clube alviverde terá Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e o novo Mundial de Clubes no calendário de 2025. A antecipação dos estaduais e ampliação de atletas permitidos nas listas de inscrição não são resoluções definitivas, avalia Buosi.

“Enquanto a gente não resolver esse problema (de calendário), não vamos entregar um produto bom para o torcedor. Não pode um time do Brasil que chega em todas as competições jogar 25, 30 partidas a mais do que o time grande da Europa”, criticou.