Vídeo flagra operários brigando nas obras do estádio do Pacaembu; veja imagens

Dois operários foram flagrados brigando nas obras que acontecem no estádio do Pacaembu, em São Paulo. As cenas lamentáveis foram filmadas na tarde do último sábado, dia 14 de julho. No vídeo, que foi divulgado nas redes sociais e viralizou nesta quarta-feira, dia 17, não é possível ver o início da briga.

Os dois homens estão na área destinada à piscina do estádio, na região da arquibancada. Um dos envolvidos, que usa um colete verde, pega o que parece ser um pedaço de madeira e joga em seu desafeto. Outro operário tenta intervir, mas falha.

Operários brigam em obras no estádio do Pacaembu Foto: @futebol_info via Instagram

PUBLICIDADE Em resposta, o rapaz que foi atacado recupera o objeto lançado e ataca o homem de colete, atingindo-o na cabeça. Ele parece cair no chão e não é mais visto no vídeo. A briga chama atenção dos demais funcionários e outro operário chega e parece dar uma bronca em um dos agressores, que acaba se afastando do local. O funcionário golpeado na cabeça foi enviado para a Santa Casa de Misericórdia, onde foi atendido e liberado ainda no sábado. Ambos os operários foram afastados da obra e um deles foi demitido. Em nota a imprensa, a Allegra Pacaembu, concessionária responsável pela obra, informou que os homens eram contratados da PWA, empresa de mão de obra terceirizada contratada para as obras.

“O operário agredido foi atendido pela ambulância 24 horas que a Concessionária mantém para emergências e encaminhado com ferimentos leves para a Santa Casa de Misericórdia, em Santa Cecília. Lá, foi submetido a atendimento médico, teve alta no mesmo dia e retornou aos trabalhos na sede da PWA após três dias de licença médica. A pedido da Concessionária, ele não será reintegrado. No momento do incidente, o agressor foi retirado do local de trabalho e posteriormente desligado da PWA”, diz a nota.