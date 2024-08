Vitória x Cruzeiro no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

A boa notícia para o Vitória é o retorno do meia Matheusinho, que estava suspenso na última rodada e agora retorna ao time. Por outro lado, o treinador Thiago Carpini é desfalque depois de ter sido expulso na última rodada. O auxiliar Estéphano Djian também não vai poder contar com Willian Oliveira, suspensos, Pablo, que está com catapora, e Camutanga por causa de uma lesão.

Apesar de precisar dos três pontos para retornar ao G-6, o Cruzeiro deve poupar os titulares pensando no jogo do meio de semana contra o Bocas Juniors pela Copa Sul-Americana. A equipe brasileira foi derrotada por 1 a 0 na Argentina e vai tentar buscar a classificação em casa na próxima quinta-feira. Por conta disso, o treinador Fernando Seabra deve realizar mudanças em todos os setores da equipe.