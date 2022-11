Whindersson Nunes ‘desafia’ Jake Paul, e boxe pode ter duelo de youtubers

Publicidade

No fim de semana, o experiente lutador Anderson Silva, ex-dono de cinturão do UFC, foi surpreendido em uma desafio de boxe e acabou derrotado pelo youtuber Jake Paul com knockdown no fim da luta. Após o evento, o humorista e também youtuber Whindersson Nunes usou as redes sociais para propor uma luta com o algoz do Spider.

Whindersson Vs Jake Paul 🙅🏻‍♂️ — Whindersson (@whindersson) October 30, 2022

Leia também Anderson Silva perde luta de boxe para youtuber Jake Paul com knockdown no fim

Nos últimos meses, Whindersson Nunes tem evoluído com treinamentos de boxe. Ele já enfrentou Acelino Popó Freitas em uma exibição que terminou com vitória do histórico pugilista.

Whindersson Nunes mostrou, em agosto, como ficou seu rosto após uma sessão de treinamentos de boxe. Ele apareceu com o nariz sangrando e logo foi comparado com uma personagem da série Stranger Things, da Netflix. O humorista tem tido a companhia do lutador Luís Felipe Buda, especialista em artes marciais mistas, nos treinamentos.

Jake Paul derrotou Anderson Silva em desafio de boxe no fim de semana. Foto: Mark J. Rebilas/ USA TODAY Sports

A presença de influenciadores digitais na nobre arte é bem vista. O objetivo é dar nova impulsão ao boxe para que a modalidade volte a cair no gosto popular, principalmente entre os mais jovens.

Uma possível luta entre Jake Paul, de 25 anos, e Whindersson Nunes, 27, ganhou apoio dos fãs do humorista brasileiro. Alguns apontam que a idade próxima dos dois pode ser um diferencial para o brasileiro ter vantagem sobre o norte-americano.

Continua após a publicidade

Após a vitória sobre Anderson Silva, Jake Paul agora soma seis vitórias em seis confrontos no boxe. Feliz pelo resultado, Jake Paul não escondeu sua admiração pelo Spider. “Anderson pe meu ídolo. É muito duro, uma lenda”, afirmou.

Apesar da proposta de Whindersson Nunes, Jake Paul tem outros lutadores como favoritos adversários para as próximas lutas. “Nate Diaz, para de ser um frouxo e venha lutar comigo. Canelo (Álvarez), você também”, afirmou o norte-americano após vencer Anderson Silva.