Wolverhampton x Manchester City na Premier League: onde assistir ao vivo e escalações

Na vide-lanterna, os comandados de Gary O’Neil somaram apenas um ponto em 7 jogos, em um empate com o Nottingham Forest, no dia 31 de agosto. No último compromisso sofreram uma goleada de 5 a 3 para o Brentford.

Do outro lado, a equipe de Pep Guardiola venceu o Fulham na última rodada e segue entre os líderes da competição. Atualmente, o City está na 3ª colocação com 17 pontos, à frente do Aston Villa no critério de desempate. Arsenal e Liverpool, na 2ª e 1ª colocações, respectivamente, somam 18 pontos. Assim, a liderança da tabela permanece completamente em aberta.