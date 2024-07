Carro apreendido pela Polícia Militar de SP com 30 kg de droga não era de ministro de Lula

O que estão compartilhando: que a Polícia Militar de São Paulo apreendeu o carro do “ministro da Economia” do governo de Luiz Inácio Lula da Silva com 30 kg de cocaína.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A apreensão, ocorrida no dia 27 de junho de 2024, foi de um veículo da Receita Federal, e não de um ministro de Lula. O motorista que estava no carro no momento da apreensão foi preso. Segundo a PM, a abordagem aconteceu na Estrada do Elenco, em Guarulhos (SP). As primeiras informações são de que o motorista do veículo era um funcionário terceirizado, e não um servidor da Receita. A empresa terceirizada foi notificada. Não há no atual governo um Ministério da Economia, e sim da Fazenda. Em nota, o ministério informou que o carro apreendido não tem nenhuma ligação com o ministro Fernando Haddad. A Receita Federal apura o caso e fornece informações aos órgãos responsáveis pela investigação.

O caso é investigado pela Polícia Federal em Guarulhos. O Verifica procurou o órgão, mas não recebeu resposta até a publicação desta checagem. O autor do post viral, Renzo Gracie, também foi procurado através do e-mail de sua academia, em Nova York, nos Estados Unidos, mas não respondeu.

Veículo pertence à Receita Federal, não ao ministro Fernando Haddad. Foto: Reprodução/X Foto: Reprodução/X

Saiba mais: A publicação que viralizou nas redes sociais nos últimos dias acrescenta uma legenda e um texto enganoso sobre o conteúdo de uma reportagem verdadeira veiculada pela TV Band, no programa Brasil Urgente.

O que a reportagem afirma é que o carro apreendido pertence ao Ministério da Economia – que, na realidade, é o Ministério da Fazenda – e que estava com a logomarca da Receita Federal. A matéria não diz que o carro pertence ao ministro, nem cita Haddad, diferentemente do que afirma o autor do post viral.

Abordagem da Polícia Militar

A PM de São Paulo usou a conta oficial no X (antigo Twitter) para dar as primeiras informações sobre o caso, no final da tarde do dia 27 de junho. Segundo a publicação, policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano encontraram aproximadamente 30 quilos de droga em uma viatura da Receita Federal durante uma abordagem feita pela manhã na Estrada do Elenco.

Publicidade

A via passa por bairros como Jardim Oliveira II e Jardim Bananal, e fica bem próxima do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O homem que dirigia a viatura foi preso. Ao jornal O Globo, a Receita Federal informou que ele era responsável por levar o carro para lavar e abastecer.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a droga no carro era cocaína e que o motorista estava a caminho de Cumbica, onde fica o Aeroporto de Guarulhos, quando foi abordado. O nome dele não foi divulgado.