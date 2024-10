Post distorce estudo científico para alegar que crianças vacinadas morrem mais que as não vacinadas

O que estão compartilhando: que um estudo teria descoberto que crianças vacinadas contra a covid-19 enfrentam risco elevado no sistema imunológico. Dados dos Estados Unidos teriam mostrado que crianças imunizadas de 5 a 18 anos morrem 5,7 vezes mais que as não vacinadas. Além disso, na Nova Zelândia teria ocorrido aumento de cinco vezes nas chamadas de emergência cardíaca de pessoas com menos de 40 anos após o lançamento dos imunizantes.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A postagem mistura dados de três fontes diferentes. O primeiro estudo citado, feito na Alemanha, não indica dano imunológico em crianças, como mostrou esta checagem do Verifica. O segundo dado, referente aos Estados Unidos, é de um estudo que investiga a relação entre a covid-19 e maior incidência de asma. A pesquisa não indica maior ocorrência de mortes em crianças não vacinadas. A terceira informação, sobre a Nova Zelândia, foi divulgada por um perfil antivacina, não em um estudo. Os dados não comprovam relação entre vacinas e problemas no coração. As vacinas contra a covid-19 são seguras e eficazes, inclusive para o público infantil. Ao Verifica, o autor da postagem no Instagram, o médico José Nasser, manteve as alegações e afirmou que sempre publica artigos científicos, e não opinião científica. “Todos os dias eu gasto horas do meu dia estudando para não trazer informações que não sejam relevantes”, afirmou.

Publicação partiu de médico brasileiro conhecido por espalhar desinformação sobre as vacinas contra a covid-19. Foto: Reprodução/Instagram

Estudo alemão não mostra que vacina causa danos à imunidade

A postagem no Instagram cita que um estudo teria identificado danos imunológicos após a vacinação em crianças; a imagem na publicação mostra uma título em inglês sobre o assunto. O Verifica procurou pelos termos citados e descobriu que esse título é sobre um estudo alemão já analisado anteriormente pelo Estadão.

Segundo o conteúdo em inglês, uma equipe de pesquisadores alemães, liderada pelo doutor Robin Kobbe, teria analisado amostras de sangue de 14 crianças saudáveis com idades entre 5 e 11 anos e monitorado as respostas imunológicas após a primeira dose da vacina da Pfizer. O texto alega que, um ano após a vacinação, os pesquisadores teriam observado níveis elevados de anticorpos IgG4 no sangue das crianças. Isso indicaria, segundo o conteúdo em inglês, “mudança na resposta imunológica e elevação do risco de câncer”. Mas essa afirmação foi desmentida pelo Verifica.

O estudo, publicado em 30 de julho, foi analisado por dois especialistas, que informaram que ele não indica a ocorrência de danos à imunidade de crianças após a vacinação contra o coronavírus. O imunologista Orlando da Costa Ferreira Junior, do Laboratório de Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), informou que sequer faz sentido a alegação de que as crianças tiveram mudança na resposta imunológica, já que esse é o objetivo da vacina.

De acordo com ele, o fato de aparecer o anticorpo IgG4 após a vacinação em crianças é um achado porque, até então, isso só havia sido observado em adultos. Mas a presença do anticorpo não significa um dano à saúde dos pequenos. Para saber a consequência desse achado, explicou Orlando, seriam necessários outros estudos.

Publicidade

A virologista e imunologista Jordana Coelho dos Reis, professora do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), afirmou que o estudo não mostra que o IgG4 provoca danos no organismo das crianças. Ela explicou que os anticorpos do tipo IgG (com as subclasses IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4) são os que permanecem no organismo por mais tempo e garantem a resposta imune de longo prazo. As subclasses IgG2 e IgG4 são as que reconhecem os antígenos (substâncias estranhas ao organismo) e é esperado que elas apareçam tardiamente, pois estão reconhecendo os detalhes da proteína spike (uma parte do vírus da covid).

Assim como Orlando, a virologista destacou serem necessários mais estudos para entender exatamente qual a função do IgG4 no contexto vacinal, mas não há qualquer evidência de que ele possa causar doenças. A Reuters também desmentiu postagens que deturparam o estudo.

Vacina para covid-19. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Pesquisa com dados dos Estados Unidos foca em desenvolvimento de asma, não em mortes

A segunda afirmação da postagem analisada aqui é a de que dados dos Estados Unidos teriam mostrado que crianças vacinadas com idades entre 5 e 18 anos morreram 5,7 vezes mais do as não vacinadas. A postagem afirma que, segundo o empresário Steve Kirsch, o estudo teria analisado mais de 300 mil indivíduos nessa faixa etária.

Ao pesquisar a fonte dessa alegação, a reportagem chegou a um texto publicado por Kirsch no Substack, uma plataforma de publicação de newsletters. O empresário fez uma análise do artigo Associação entre vacina/infecção por covid-19 e asma de início recente em crianças - com base no banco de dados global TriNetX, publicado em junho deste ano na revista Infection, pelos pesquisadores Chiao-Yu Yang, Yu-Hsiang Shih & Chia-Chi Lung, da Universidade Médica de Chung Shan, em Taiwan.

PUBLICIDADE O estudo analisa evidências de associação entre a infecção pela covid-19 e maior incidência de asma em adultos, o que levantaria preocupações sobre o impacto na saúde respiratória das crianças. Os autores fizeram um estudo de coorte retrospectivo, modalidade de pesquisa em que a ocorrência a doença estudada precede o início da análise. São escolhidos grupos formados no passado, acompanhados até o presente. Esse tipo de estudo depende da disponibilidade de registros e é mais rápido e barato. No caso aqui analisado, os autores usaram registros médicos eletrônicos do banco de dados TriNetX, de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Foram analisados registros de crianças de 5 a 18 anos não vacinadas, com e sem infecção por covid, e crianças vacinadas, com e sem infecção. Os autores afirmam ter encontrado uma incidência significativamente maior de asma de início recente em crianças infectadas com covid-19 em comparação com as não infectadas. Isso foi observado independentemente do estado de vacinação. Nas vacinadas, esse risco seria ainda mais acentuado. Os pesquisadores concluem que isso enfatiza a necessidade de monitoramento contínuo e de estratégias de saúde personalizadas para mitigar os impactos respiratórios de longo prazo da covid-19 em crianças. Eles defendem estratégias completas para gerenciar e prevenir a asma em meio à pandemia.

Publicidade

Em seu texto, Kirsch aborda um dado do estudo que consta em uma tabela que está no Material Suplementar 1. De acordo com ele, os dados ali presentes mostrariam que as crianças vacinadas morreram mais que as não vacinadas. Em sua argumentação, o empresário usa dados obtidos com a plataforma de inteligência artificial ChatGPT, referentes às principais causas de mortes entre crianças nos Estados Unidos. Ele compara esses números com as comorbidades dos pacientes estudados na pesquisa, e diz que as mortes entre os vacinados não pode ser explicada por essas comorbidades.

A tabela inserida no estudo divide indivíduos infectados com covid-19 e não infectados em dois grupos: não vacinados e vacinados. Eis os dados citados: