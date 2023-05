É falso que mulher presa em Luziânia (GO) após atos de 8 de janeiro seja petista infiltrada

O que estão compartilhando: que Ana Priscilla Azevedo, apontada como patrocinadora dos atos golpistas de 8 de janeiro, era militante infiltrada do PT, e não bolsonarista

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Um vídeo no Facebook exibe um trecho de transmissão da CNN Brasil feita em 11 de janeiro de 2023 sobre a prisão de Ana Priscilla em Luziânia (GO) e acrescenta legendas falsas, afirmando que ela era uma infiltrada e que “a falsa patriota é do PT”. A reportagem da CNN não faz qualquer menção a uma suspeita de que Anna Priscilla fosse petista – pelo contrário, deixa claro que ela própria se identificada como “patriota” e comandava grupos que recolhiam dinheiro para financiar um golpe. Na base de dados Brasil.Io não há registro de filiação de Ana Priscilla a nenhum partido político.

Foto: Reprodução

Saiba mais: Ana Priscilla Azevedo, 39 anos, foi presa pela Polícia Federal na noite do dia 10 de janeiro na cidade de Luziânia, em Goiás, a 60 quilômetros de Brasília, onde ela havia participado dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Nas redes sociais, ela se identificava como “patriota”.

Apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Ana Priscilla publicou inúmeros vídeos nas redes sociais fazendo convocações para os atos golpistas. Em uma live feita no dia 5 de janeiro dentro de um acampamento bolsonarista no entorno do Quartel General do Exército em Brasília (DF), disse: “Nós vamos colapsar o sistema, nós vamos sitiar Brasília, nós vamos tomar o poder de assalto, o poder que nos pertence”.

Ela também gravou a si própria nos atos do dia 8, em Brasília, e foi identificada por uma reportagem do Estadão no dia 10, mesma data em que foi presa.

Não há, na transmissão da CNN usada na peça de desinformação, nenhuma menção à possibilidade de que Ana Priscilla fosse uma infiltrada, pelo contrário. Ao noticiar a prisão da mulher, a âncora Daniela Lima afirma: “Ela, que se declarava patriota, tinha quatro grupos no Telegram de recolher dinheiro e convocar manifestante bolsonarista extremista pra participar do golpe. Ela prega golpe há [bastante tempo]... democrata é tudo que essa mulher realmente não é”.

De acordo com informações atualizadas no dia 8 e maio de 2023 pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape), Ana Priscilla se encontra custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Colmeia.

Como lidar com postagens do tipo: À medida que os participantes dos atos golpistas do dia 8 de janeiro foram presos, desinformadores passaram a espalhar uma narrativa mentirosa de que aqueles eram infiltrados petistas, e não bolsonaristas. Na postagem analisada aqui, é fácil perceber que a alagação é mentirosa, já que a legenda do vídeo deveria coincidir com o conteúdo, o que não ocorre: não há nenhuma menção a Ana Priscilla como petista ou infiltrada na reportagem da CNN.

O Estadão Verifica já desmentiu diversos conteúdos desinformativos que alegavam que presos nos atos de 8 de janeiro eram infiltrados: outro vídeo usou a mesma estratégia – incluir uma legenda falsa sobre um conteúdo da CNN; também foram usadas fotos de presos em El Salvador como se fosse petistas infiltrados; outro post acusava um homem carregando uma bandeira do PT durante a invasão de ser petista, mas a bandeira havia sido furtada no local.