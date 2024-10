Checamos o debate da ‘TV Globo’ com os candidatos à Prefeitura de São Paulo; confira o resultado

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo participaram nesta quinta-feira, 3, de debate da TV Globo, o último antes do primeiro turno. Estiveram presentes Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

O Estadão Verifica, equipe de checagem de fatos do jornal, analisou as alegações feitas pelos candidatos e conferiu a veracidade delas. Foram consideradas apenas afirmações factuais, como números, datas, comparações de grandeza e outras. Após a apuração, atribuímos as etiquetas “falso”, “enganoso”, “exagerado”, “subestimado”, “falta contexto” e “verdadeiro”. Este texto será atualizado depois que novas checagens ficarem prontas.

Candidatos participaram de debate da TV Globo na quinta-feira. Foto: Reprodução TV Globo

Clique nos nomes abaixo para ver o que cada candidato disse.

Guilherme Boulos (PSOL)

Orçamento

O que Boulos disse: que o orçamento este ano é de R$ 112 bilhões.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. O orçamento aprovado em dezembro de 2023 pela Câmara dos Vereadores foi de R$ 111,8 bilhões.

Efetivo da guarda

O que Boulos disse: que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de São Paulo tem efetivo menor que a do Rio de Janeiro, cidade que tem metade da população. O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) tem 7.202 guardas municipais, mais do que a GCM de São Paulo, que tem 7.039 agentes, segundo dados divulgados pela prefeitura em maio deste ano. O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, aponta que a população da cidade do Rio de Janeiro é de 6.211.223 pessoas, enquanto a capital paulista tem 11.451.999 habitantes.

Publicidade

Velórios

O que Boulos disse: que está muito mais caro enterrar um ente querido na cidade de São Paulo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. O velório mais simples, disponível para quem não tem direito a benefícios sociais, teve salto de cerca de 400%. O valor era de R$ 299,85 antes da concessão e subiu para R$ 1.443,74.

Ricardo Nunes (MDB)

Redução de impostos

O que Nunes disse: que reduziu o ISS (Imposto Sobre Serviços) dos aplicativos de transporte, entrega de comida e streamings de 5% para 2%.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. Em dezembro de 2023, a prefeitura anunciou ter reduzido a alíquota de serviços de streaming de 2,9% para 2%. A alíquota do ISS foi baixada de 5% para 2% para as outras atividades desenvolvidas por plataformas digitais, como aluguéis e transportes de passageiros.

Abertura de empresas

O que Nunes disse: que, desde o início de sua gestão, em maio de 2021, 57 mil empresas que tinham sede em outros Estados se mudaram para São Paulo. Além disso, outras 458 mil empresas abriram na cidade. O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. A prefeitura de São Paulo divulgou em abril deste ano que 51.291 empresas tinham mudado sua sede para a cidade entre 2021 e o primeiro trimestre de 2024. Quanto à abertura de novas empresas, números do Mapa das Empresas, disponibilizados pelo governo federal a partir da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), apontam que, de maio de 2021 até junho de 2024, 442.003 novas empresas abriram em São Paulo. Os números de junho são os mais recentes e não contabilizam microempreendedores individuais (MEI). Esse volume – de 442.003 – não considera as empresas que fecharam no período. De maio de 2021 a junho de 2024, 190.572 empresas fecharam, ou seja, o saldo é de 251.431.

Inauguração de UPAs

O que Nunes disse: que inaugurou 19 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Publicidade

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. Como prefeito, Nunes foi responsável pela inauguração de 15 Unidades de Pronto Atendimento. Outras duas foram entregues em 2021, quando o candidato era vice-prefeito.

Entrega de tablets

O que Nunes disse: que entregou 506 mil tablets para estudantes.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. Em maio deste ano, a Prefeitura informou que uma das medidas adotadas contra a evasão escolar foi a distribuição de 506 mil tablets com conteúdo pedagógico.

Carros e motos

O que Nunes disse: que há 1,3 milhão de motos e 7 milhões de carros na cidade.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é impreciso. A frota de carros em São Paulo é de 6,3 milhões. De fato, a frota de motos em São Paulo é de 1,3 milhão. Os dados são de julho deste ano, do Ministério dos Transportes.

Boletim de ocorrência por violência doméstica

O que Nunes disse: que a esposa dele registrou um boletim de ocorrência contra ele há 14 anos; no BO, não consta agressão física, apenas uma discussão por mensagem e telefone.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: falta contexto. Como mostrou reportagem do Estadão, em 18 de fevereiro de 2011, a empresária Regina Carnovale Nunes foi à 6 ª Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, zona sul da capital paulista, e registrou um boletim de ocorrência contra Nunes por violência doméstica, ameaça e injúria. Entre as importunações, a empresária afirmou que o companheiro efetuava “ligações proferindo ameaças”, além de enviar “mensagens ameaçadoras todos os dias”, o que a deixava “com medo”. Apesar da queixa de Regina ter sido registrada como violência doméstica, não há no B.O. dela menção de agressão física por Nunes. Não houve abertura de inquérito policial porque Regina não abriu uma representação conta o marido.

Publicidade

Pablo Marçal (PRTB)

Violência doméstica

O que Marçal disse: que “alguém” tem um boletim de ocorrência por agressão, por violência doméstica.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. Marçal se refere a Nunes – ele já citou a acusação de violência doméstica contra o adversário reiteradas vezes. Como citado anteriormente, em 18 de fevereiro de 2011, a empresária Regina Carnovale Nunes registrou um boletim de ocorrência contra Nunes por violência doméstica, ameaça e injúria. Não há no B.O. dela menção de agressão física por Nunes. Não houve abertura de inquérito policial porque Regina não abriu uma representação conta o marido.

Recursos de campanha

O que Marçal disse: que Boulos é o candidato mais rico, e recebeu R$ 30 milhões do fundo eleitoral de Lula.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: falta contexto. De fato, a campanha de Boulos é a que mais recebeu recursos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE): R$ 65,6 milhões. Desse total, R$ 30 milhões vieram do Partido dos Trabalhadores (PT). Mas vale ressaltar que, em questão de bens pessoais, o candidato mais rico é o próprio Marçal, que declarou ter R$ 169 milhões. Entre as candidaturas principais, Boulos é o que declarou ter menos bens, um montante de R$ 199 mil.

Gastos de campanha

O que Marçal disse: que “as pessoas que estão aqui” gastaram mais de R$ 100 milhões em dinheiro público pra fazer campanha.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: falta contexto. A fala de Marçal pode dar a entender que os candidatos adversários gastaram, individualmente, mais de R$ 100 milhões em suas campanhas. Na realidade, o valor somado das receitas de Boulos, Nunes, Tabata e Datena dá R$ 130,9 milhões. A campanha mais cara é a de Boulos: R$ 65,6 milhões.

Tabata Amaral (PSB)

Fila de exames

O que Tabata disse: que mais de 400 mil pessoas estão aguardando por um exame em São Paulo.

Publicidade

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. A Secretaria Municipal da Saúde informou ao Verifica em 2 de outubro que a fila para exames na cidade era de 326 mil.

Psicólogos

O que Tabata disse: que a cidade tem 1.300 psicólogos para 12 milhões de habitantes.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. A Secretaria Municipal da Saúde informou, por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), que a capital tem 1.327 psicólogos. Esse número inclui profissionais que são servidores e contratados por organizações sociais. Os leitos de psiquiatria nos hospitais municipais são 180. Os dados são referentes ao mês de agosto de 2024.

Tempo no transporte público

O que Tabata disse: que as pessoas levam, em média, mais de 2 horas e 40 minutos no transporte público em São Paulo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. A Pesquisa Viver em SP: Mobilidade Urbana, divulgada em 2023 pela Rede Nossa São Paulo e pelo Instituto Cidades Sustentáveis, em parceria com o Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (IPEC), mostra que o tempo médio de deslocamento das pessoas que usam transporte público em São Paulo em 2023 foi de 2h26.

PCC nas campanhas eleitorais

O que Tabata disse: que o PCC destinou R$ 8 bilhões para financiar campanhas eleitorais neste ano.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade. Reportagem do UOL mostrou no início de setembro que o PCC movimentou R$ 8 bilhões por meio de um “banco do crime” e algumas empresas para apoiar candidaturas em cidades de São Paulo. O esquema criminoso foi descoberto após investigação da Polícia Civil de Mogi das Cruzes.

Publicidade

Impostos

O que Datena disse: que a arrecadação em SP é absurda e que, “só neste curso”, foram R$ 56 bilhões de reais em impostos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. De acordo com a Prefeitura, a cidade de São Paulo arrecadou R$ 58,6 bilhões de impostos municipais em 2023. No primeiro semestre deste ano, foram R$ 37,7 bilhões.

Jacú Pêssego

O que Datena disse: que a Avenida Jacú Pêssego tem quase a população do Rio de Janeiro.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é exagerado. A Avenida Jacú Pêssego fica na Zona Leste de São Paulo. Segundo dados do IBGE, toda a Zona Leste de São Paulo tem 4 milhões de habitantes. Já a cidade do Rio tem 6,2 milhões de habitantes.

Calçadas

O que Datena disse: que a Prefeitura de São Paulo prometeu entregar 1,5 milhão de metros quadrados de calçadas, mas só entregou metade.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Datena se refere à meta 40 do Programa de Metas da Prefeitura, que detalha a “manutenção de 1.500.000 metros quadrados de calçadas”. Essa meta, de fato, não foi batida. No entanto, mais da metade já foi cumprida. Em julho de 2024, quando houve a última atualização do indicador, a prefeitura havia realizado a manutenção de 828.865 metros quadrados.