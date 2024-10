Governo não aprovou confisco de multa rescisória em casos de demissão

O que estão compartilhando: que o governo federal aprovou medida para que a multa rescisória de 40% do FGTS paga pela empresa ao trabalhador demitido sem justa causa fique com o governo, não mais com o contribuinte. A medida passaria a valer a partir de 18 de fevereiro de 2025. A alegação circula junto a uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apertando a mão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a palavra “Urgente” em uma tarja vermelha.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é enganoso. Os ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento (MPO) estudam medidas para revisão de gastos do governo. Uma delas seria abater do valor do seguro-desemprego a multa rescisória de 40% do FGTS paga pelo empregador em caso de demissão sem justa causa: quanto maior o valor da multa, menor seria o valor total do benefício. No entanto, a proposta ainda não foi apresentada oficialmente a Lula, como confirmado pela Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República. O MPO disse que “o detalhamento dessas medidas ocorrerá em momento oportuno” e que “não fará comentários antes disso”. O Ministério do Trabalho negou o confisco da multa do FGTS: “Conquistas históricas dos trabalhadores serão preservadas”.

Captura de tela da postagem verificada Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: conforme veiculado na imprensa (Estadão, Folha, O Globo, Metrópoles, Veja), os ministérios da Fazenda e do Planejamento e Orçamento estudam uma série de medidas para revisão de gastos do governo federal. Uma delas inclui abater do seguro-desemprego parte do valor da multa rescisória de 40% do FGTS devida ao trabalhador demitido sem justa causa. Assim, quanto maior a multa, menor seria o valor total do benefício, que sofreria redução de parcelas.

Leia também Posts enganam ao afirmar que líderes islâmicos ao lado de Alckmin em foto foram mortos por Israel

PUBLICIDADE No entanto, como apontam as reportagens, a medida ainda está em análise, e não foi apresentada oficialmente ao presidente da República. Portanto, não se pode afirmar que a proposta foi aprovada pelo governo federal, nem que entrará em vigor a partir de uma determinada data. Ao Estadão Verifica, o MPO afirmou que “a equipe econômica está estudando uma série de alternativas para serem apresentadas ao presidente, a quem caberá definir o caminho a ser seguido”. A pasta acrescentou que “o detalhamento dessas medidas ocorrerá em momento oportuno. O MPO não fará comentários antes disso”. Nesta terça-feira, 22, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, tuitou que “a pasta não cogita ou realiza qualquer debate sobre o fim da multa rescisória, paga ao trabalhador e à trabalhadora após a demissão, ou sobre a redução do FGTS”.

Questionado pelo Verifica, o MTE respondeu que não participa de nenhuma discussão envolvendo a redução do seguro-desemprego a partir do valor da multa rescisória paga pelo empregador. “(O MTE) não cogita, não discutiu nada sobre assunto”, informou o ministério, acrescentando que “o Ministério do Trabalho e Emprego informa que não está em discussão nenhum destes temas. Essas conquistas históricas dos trabalhadores serão preservadas”.

A Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República afirmou que a proposta não foi apresentada ao presidente e que não houve deliberação.

Publicidade

Segundo as reportagens que divulgaram a eventual medida, os gastos com o seguro-desemprego saltaram de R$ 47,6 bilhões, nos 12 meses anteriores a agosto de 2023, para R$ 52,4 bilhões até agosto deste ano, mesmo com o mercado de trabalho aquecido. Segundo Carta Conjunta do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do dia 11, o País registra “sucessivas expansões da população ocupada e dos rendimentos reais”.

Como apontado pela imprensa, a medida, ao incentivar que o trabalhador permaneça nas empresas, seria uma forma de corrigir distorções do benefício, inibindo que ele force a demissão ou faça acordo com o empregador para devolver o valor da multa rescisória, ficando somente com o seguro-desemprego.