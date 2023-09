O que estão compartilhando: que o prefeito de Garanhuns, em Pernambuco, mandou derrubar uma estátua do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Postagens nas redes sociais afirmam que a revista Veja teria informado que o prefeito derrubou a estátua por medo de ser “linchado”. No entanto, a prefeitura do município desmentiu o boato em 2015 e 2021 e atestou que a cidade nunca teve uma estátua de Lula. Além disso, a Veja nunca publicou nada sobre o tema.

É falso que prefeito de Garanhuns tenha mandado derrubar estátua de Lula Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Em 2015, postagens nas redes sociais afirmavam que a Veja teria publicado que o então prefeito de Garanhuns, Izaías Régis (PSDB), havia mandado derrubar uma estátua de Lula, à época ex-presidente. A prefeitura do município pernambucano informou que não existia nenhuma estátua de Lula em Garanhuns e lamentou o “mau uso que algumas pessoas fazem de um instrumento tão importante como a internet”. Régis também lamentou a divulgação da peça de desinformação e reforçou que o boato não era verdadeiro.

Em 2021, a peça de desinformação voltou a ser disseminada nas redes sociais. Novamente, por meio de um comunicado no Facebook, a prefeitura de Garanhuns desmentiu o boato. “A Prefeitura de Garanhuns-PE esclarece que não derrubou nenhuma estátua no município”, informou, em nota. O governo municipal ressaltou que a tal estátua de Lula nunca existiu.

Em junho do ano passado, o Boatos.org também verificou a mesma alegação e a classificou como falsa.

Como lidar com postagens do tipo: A peça verificada foi falsamente atribuída a um veículo de comunicação – neste caso, a revista Veja. Assim, uma simples busca no Google pode ajudar a atestar a veracidade do conteúdo. Se a informação fosse verdadeira, o buscador online retornaria como resultado o link da notícia publicada pelo veículo – o que não acontece com a peça desinformativa aqui checada.