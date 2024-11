Eliana não gravou propaganda para Mercado Livre prometendo descontos de até 95%

O que estão compartilhando: que a apresentadora Eliana, da TV Globo, gravou um comercial para a campanha de 25 anos do Mercado Livre informando que o site de vendas está liquidando o estoque. A narração do vídeo pede que as pessoas cliquem em um link, respondam a um questionário e girem uma roleta que oferece descontos de até 95% em produtos como geladeiras, caixas de som e celulares.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Eliana não gravou comercial para os 25 anos do Mercado Livre e não há uma promoção que ofereça desconto de até 95% no site. O anúncio falso manipula um vídeo verdadeiro de Eliana — o conteúdo original foi postado na conta de publicidade da Globo em 5 de julho deste ano, logo após a emissora anunciar a contratação da apresentadora. Em nota, o Mercado Livre disse que o anúncio não é verídico, e sim uma tentativa de golpe e fraude de engenharia social, “utilizando de forma indevida os recursos de inteligência artificial”. A assessoria da apresentadora disse que o vídeo foi adulterado e, portanto, é falso.

Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: O conteúdo usa uma tática comum aplicada em golpes na internet. Primeiro, aparece um trecho de um vídeo verdadeiro; depois, surgem imagens do anúncio falso, narradas por uma voz que imita a pessoa que aparece no início da publicação. Neste caso, o vídeo verdadeiro usado para produzir o anúncio falso falava sobre a chegada de Eliana à Globo e sobre parcerias de negócios, sem citar nenhuma marca em específico. O Verifica extraiu o áudio e o submeteu à ferramenta Hiya/InVID, que detecta a conversão de texto em fala gerada por inteligência artificial. A taxa média de detecção de IA no áudio foi de 84%.

O link no final do vídeo leva a uma página que imita a identidade visual do Mercado Livre, mas que tem um endereço diferente do oficial. O site de vendas recomenda que toda comunicação e transação seja feita dentro da plataforma e que os usuários nunca compartilhem dados pessoais ou cliquem em links suspeitos.

Não é a primeira vez que conteúdos falsos sobre promoções no Mercado Livre circulam na internet. Em maio deste ano, outra suposta promoção de 25 anos do Mercado Livre prometia a venda de celulares com até 90% de desconto. Uma vítima do golpe fez uma queixa no Reclame Aqui e o próprio Mercado Livre respondeu que o anúncio era falso.

Vídeo de Eliana fala sobre chegada à Globo, não sobre promoção

O post com o anúncio falso circula no Facebook usando os primeiros segundo que uma publicação verdadeira: o anúncio da chegada da apresentadora Eliana à TV Globo. O vídeo foi postado no dia 5 de julho de 2024 na conta @globoads do Instagram.

As primeiras palavras do vídeo original são iguais às que aparecem no conteúdo falso. Eliana diz: “Já estão sabendo da novidade, né?”. Mas, no vídeo publicado pela emissora, Eliana não fala de nenhuma promoção.

Ela continua: “Sim, gente, tô de casa nova. Eu nem preciso falar o quanto eu ‘tô' empolgada em poder trabalhar aqui. Afinal, nenhuma boa história fica completa sem a presença de vocês, nossos parceiros de negócio. E você já sabe qual é a próxima história que vamos contar juntos? Já posso adiantar que ela vai começar com a sua parceria. E o final? Vai ser sucesso. Espero a sua marca comigo aqui na Globo. Vamos juntos fazer histórias e negócios. Até já!”

Link leva a site que aplica golpe financeiro

No vídeo falso, após falar sobre uma “novidade”, a imagem de Eliana desaparece e surgem na tela produtos que poderiam ser comprados com até 95% de desconto no site do Mercado Livre. Uma narração que imita a voz da apresentadora pede que as pessoas cliquem em um link ao final do vídeo, que leva a um site malicioso.

Apesar de imitar a identidade visual do Mercado Livre, o site tem um endereço diferente do verdadeiro. A página falsa mostra um questionário que precisa ser respondido antes de ter acesso ao “desconto”. Depois de responder à pesquisa, a vítima do golpe é levada a girar uma roleta que lhe oferece desconto de até 95% em produtos como geladeira, celular e televisão.

Os preços, contudo, são incompatíveis com o mercado: uma geladeira de 558 litros, que custa mais de R$ 4,7 mil no site do fabricante, sairia por R$ 91,30, enquanto uma televisão de 50 polegadas, vendida por quase R$ 3 mil em lojas de varejo, custaria apenas R$ 84,31 no site. É possível clicar em um link que leva a uma página de pagamento. O Verifica tentou acessar o site, sem sucesso. O link não leva o nome de nenhum portal de pagamentos conhecido. Em nota, o Mercado Livre disse que os anúncios são falsos. "A empresa combate ativamente este tipo de anúncio, investindo massivamente em segurança, tecnologia, equipes especializadas e monitoramento de mídias sociais, além de todo trabalho de conscientização de usuários e da parceria com o poder público para a investigação de crimes de cibersegurança", comunicou. A empresa indica que os clientes sempre consultem os dados da transação dentro na plataforma, leiam os Termos e Condições de Uso e a seção de Segurança e acionem os canais de atendimento oficiais. "Dentro da plataforma, qualquer anúncio ou vendedor pode ser reportado por usuários compradores através do botão 'denunciar', presente em todos os anúncios, assim como a conta com programas reconhecidos de proteção a vendedores, marcas e detentores de direitos autorais, assim como parcerias público-privadas para a investigação externa de práticas proibidas", completou.