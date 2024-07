É falso que STF tenha negado extradição de empresários americanos foragidos no Brasil

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Não há qualquer evidência para essas alegações. Não existe um pronunciamento do FBI sobre os assuntos abordados no vídeo. Não há registro na imprensa de empresários americanos que teriam fugido para o Brasil. Também não há notícia sobre a negativa de um pedido de extradição do STF. Por fim, não há qualquer indício de que a Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA, na sigla em inglês) tenha descoberto a espionagem de cidadãos brasileiros que vivem na América do Norte.

