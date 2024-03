Vídeo mostra fila para fotos com celebridades, e não entrega de ‘picanha’ pelo governo

O que estão compartilhando: vídeo diz que pessoas ficaram em uma fila enorme em shopping da cidade de Goiânia “para receber picanha do Lula”.

O Estadão checou e concluiu que: é sátira. As cenas foram gravadas no Flamboyant Shopping, em Goiânia, e mostram a movimentação de pessoas por conta de uma sessão de fotos com celebridades. O evento ocorreu nesta sexta-feira, 8. A assessoria do centro comercial negou haver promoção de picanha ou distribuição de carne pelo governo no local. A conta que publicou o vídeo se apresenta como uma página de humor da cidade.

Vídeo mostra fila para sessão de fotos com celebridades, e não entrega de “picanha” pelo governo Foto: Foto

PUBLICIDADE Saiba mais: Vídeo compartilhado por página de humor diz que pessoas ficaram em uma fila enorme no shopping “para receber picanha do Lula” e ironiza quem “fez o L”. As cenas foram gravadas no centro comercial Flamboyant. A concentração de pessoas ocorreu por conta de uma sessão de fotos com a skatista Leticia Bufoni, o ator Caio Castro e o cantor Lucas Lucco. O cartaz do evento com as celebridades foi divulgado no X (antigo Twitter) do Flamboyant em 6 de março e também noticiado por portais locais. No post analisado, é possível identificar que se trata do centro comercial pelos cartazes com o nome do shopping.

O aumento no consumo de carne foi uma promessa de campanha do presidente Lula, e costuma ser citada em postagens com críticas ao seu governo. Recentemente, o Estadão mostrou que o governo estuda criar um auxílio para os beneficiários do programa Bolsa Família terem acesso ao alimento.

Como lidar com postagens do tipo: Em uma pesquisa do nome do shopping que aparece no vídeo analisado, conseguimos encontrar as redes sociais do centro comercial e verificar as ações que ocorreram nos últimos dias. Não foi divulgada nenhuma promoção de carne ou ação de distribuição de picanha no local. Olhando a descrição da conta que publicou o conteúdo, identificamos que trata-se de uma página de humor. Esse caráter passou despercebido por alguns dos usuários que viram o vídeo. “Distribuição de picanha e cervejinha”, escreveu um homem.