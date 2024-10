Vídeo de praia com nuvens carregadas é de 2021 e não tem relação com furacão Milton

O que estão compartilhando: que um vídeo mostra o furacão Milton, que chegou aos Estados Unidos nesta quarta-feira, 9, provocando “formações de nuvens impressionantes” sobre uma praia.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: o vídeo está fora de contexto. Ele foi gravado na praia de Fort Walton, na Flórida, em junho de 2021. A formação de nuvens foi registrada por turistas e publicadas nas redes sociais (aqui e aqui). Trata-se de nuvens do tipo asperitas. De acordo com o Atlas Internacional de Nuvens, da Organização Mundial de Meteorologia, essas nuvens têm formato de onda, principalmente na parte inferior. A depender da iluminação e da espessura, podem “gerar efeitos visuais dramáticos”.

Foto: Reprodução/Threads

Saiba mais: O conteúdo investigado foi publicado do Threads e obteve mais de 2 mil interações. O Estadão Verifica já investigou outros posts desinformativos sobre a passagem do furacão Milton pelos Estados Unidos.

Vídeo foi gravado em píer na Flórida, em 2021

PUBLICIDADE Uma busca reversa de imagens (veja aqui como fazer) levou a diversas publicações nas redes sociais do mesmo conteúdo. A maioria das postagens é anterior a 2024, o que já permite concluir que a foto não mostra o furacão Milton. Ele atingiu a Flórida esta semana. A imagem mais antiga foi localizada através da busca reversa usando a ferramenta Yandex. Os resultados levaram a um post que reproduzia um vídeo feito pelo programa de notícias Liputan 6, da Indonésia, transmitido pela SCTV e Moji.

O Estadão Verifica buscou pelo título do vídeo e encontrou a publicação original, de 29 de junho de 2021, no site do noticiário. O texto dizia que o fenômeno foi registrado em Fort Walton Beach, no estado da Flórida, nos Estados Unidos.

Vídeo foi cadastrado em plataforma do site no dia 28 de junho de 2021. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Ao buscar por imagens da praia, foram localizados registros do mesmo píer, o que comprova que as imagens foram mesmo feitas naquele local.

Publicidade