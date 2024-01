Governo federal não tem benefício chamado ‘saque social’; postagem direciona a golpe financeiro

Saiba mais: O vídeo verificado aqui simula uma postagem da Caixa Econômica Federal sobre o falso benefício e utiliza a imagem do cantor sertanejo Gusttavo Lima. No início da gravação, uma voz que se passa pela do artista diz que foi liberado saldo de quase R$ 3 mil para toda a população e que o montante poderia ser consultado no site do governo federal. Em seguida, é exibido um outro vídeo em que um homem conta como resgatou R$ 2.444 do “saque social” e ensina a consultar valores que supostamente estariam disponíveis.

No trecho em que o homem mostra o procedimento para resgatar o falso benefício, a página fraudulenta - onde seria possível consultar valores para saque - indica duas “vias de resgate” para o usuário obter o saldo disponível. Entre as vias estão o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e uma opção chamada “resgate estadual”. O autor do vídeo diz ainda que é necessário pagar uma taxa para liberar o valor disponível para resgate.