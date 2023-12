Governo federal não tem serviço chamado ‘Consulta Brasil’ para saque de dinheiro

O que estão compartilhando: valores em instituições financeiras podem ser consultados e sacados no site do “Consulta Brasil”. No cabeçalho da página, está escrito “Serviços e Informações do Brasil”, com o selo “gov.br”.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é falso. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que o governo federal não possui um serviço denominado “Consulta Brasil”. O Banco Central comunicou que não entra em contato com os cidadãos sobre o Sistema Valores a Receber (SVR). Esse é um serviço gratuito, que só pode ser acessado através de login no portal Gov.br. Caso tenha sido vítima de golpe, procure a polícia e registre um Boletim de Ocorrência.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que o governo federal não possui um serviço denominado “Consulta Brasil” Foto: Reprodução

Saiba mais: A página do “Consulta Brasil” tenta se passar por uma página dos Serviços e Informações do Brasil – que de fato existe no site do governo. Entretanto, comparando com a página oficial, é possível constatar que esse nome foi simplesmente colado no cabeçalho falso.

Página real:

Imagem capturada com uso da extensão Awesome Screenshot Foto: Reprodução

Página fake:

Continua após a publicidade

Imagem capturada com uso da extensão Awesome Screenshot. Foto: Reprodução

Em casos suspeitos, é importante verificar, por exemplo, se o endereço do site (que aparece na parte superior da tela) começa com “www.gov.br”. Vale observar ainda se o “gov.br” escrito no cabeçalho é clicável e se retorna para a página oficial do governo. Outros campos que devem aparecer são os de acessibilidade e a barra de buscas.

Além do cabeçalho, é importante conferir o final da página, para ler o nome das licenças utilizadas no site e ter certeza de que o “gov.br” é clicável. Caso não exista nada no site que retorne a uma página oficial do governo, fique alerta.

Outra característica estranha desse site é a caixa de comentários, que tenta copiar o modelo do Facebook. Nela, estão escritos xingamentos ao governo, elogios ao “Consulta Brasil” e supostos valores sacados pelas pessoas.

Além de não ser possível clicar nos nomes dos usuários ou nas reações, uma pesquisa rápida de um dos comentários no Google levou a outros sites falsos, com a mesma proposta de oferecer uma “consulta de valores”, seguida de um “saque de dinheiro”.

Nessas outras páginas, também há caixas de comentários com frases muito semelhantes, porém, atribuídas a outros supostos usuários. Por fim, nada nesses sites redireciona a uma página real no Facebook, para verificação.

Comentários no “Consulta Brasil”:

Continua após a publicidade

Imagem capturada com uso da extensão Awesome Screenshot. Foto: Reprodução

Comentários no próximo site falso:

Imagem capturada com uso da extensão Awesome Screenshot. Foto: Reprodução

A reportagem mencionada nos comentários chega a aparecer em alguns dos sites golpistas. Na verdade, é um trecho do Jornal da Record, do dia 7 de março de 2023, que se refere ao Sistema de Valores a Receber do Banco Central do Brasil, mas foi tirado de contexto.

Como lidar com postagens desse tipo: A Secretaria de Governo Digital reforça que utiliza o próprio portal Gov.Br e as redes sociais para orientar a população. Verifique os canais oficiais do governo para conhecer os serviços digitais oferecidos e não cair em golpes.